色日放送：回春有妙法 雄風大爆發

男人嘅生理機能唔係成日都處於高峰狀態，所以有時難免會出現力不從心嘅情況。如果要激發強勁雄風，最好就係搵番個深曉回春技巧嘅索女，就好似日本AV界「回春系列」嘅女技師咁，有佢哋巧施妙法同誘惑，就算男人嘅狀態幾頹，都可以變成床上猛龍呀！

變裝刺激 片廠S1製作嘅《美巨乳與淫語施術按摩院》，講述安達夕莉飾演按摩女郎，佢為咗令客人雄風煥發而無所不用其極，雖然佢本身又好波又靚女，但係為咗增加視覺刺激，亦會換上好多性感打扮，泳衣、低胸裝以及中式風格嘅「春麗裝」都有齊晒。另外，夕莉希望客人能夠梅開二度，所以喺引爆之後，除咗會再為客人按摩，亦會喺對方耳邊大講淫語，果然好容易激發客人嘅雄風，持久力仲勁過之前添！

快慢有序 由Ideapocket推出嘅《緩急手法配合腰技的回春美容院》當中，朝日莉緒係男士專門按摩店嘅頂級技師，除咗又索又好身材，佢嘅按摩手法極之高超，男士們畀佢按摩之後即刻疲勞盡消，不過莉緒知道客人嚟幫襯，最重要係為咗一親芳澤，所以佢會以快慢有序嘅手法，為客人提供爽到爆燈嘅手作仔服務。雖然客人洩完一次之後可能令雄風下降，但係莉緒嘅技巧上乘，好快就可以透過玉手、玉乳以及舌技，令客人雄風再起，總之搞到客人嘅精力清倉為止！

瘋狂策騎 喺E-BODY出品嘅《施術中不經意進入》入面，天月杏甜美又好波，喺按摩店為客人提供一流按摩服務嘅時候仲相當用心。而為咗令客人由頭到腳都咁舒服，杏妹先會幫客人剝光豬，然後坐喺對方身上進行按摩。但係杏妹唔知係有心定無意，經常施以巧手刺激客人多個壯陽穴位，令人好快就硬晒軚，而杏妹就會抓緊最佳時機瘋狂策騎起嚟，由於客人嘅雄風同慾火大增，所以亦唔介意配合，甚至成為杏妹嘅恩客經常嚟幫襯。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：講到按摩，唔少人都鍾意享受呢種服務，而日本AV界嘅「回春系列」裏面提供嘅按摩服務，更係令男人有雄風煥發效果添！喺今次為大家介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意天月杏主演嘅《施術中不經意進入》，原因係杏妹喺按摩過程中，態度夠細心，而且手法熟練，更過癮係佢扮到不經意咁撩起客人嘅慾火，然後又不經意咁帶動客人交歡，滿足晒一般男人鍾意正骨變邪骨嘅願望。

撰文：賢