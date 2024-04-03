色日放送：外表斯文 見仔就擒

知人口面不知心，好多女仔外表斯文，但實際上原來鍾意勾三搭四，好似日本AV界嘅小惡魔系女優咁，佢哋看似人畜無害嘅外表，一旦遇上心儀男人就會即刻進入發情期，誓要將對方榨乾才會肯罷休！

社長變奴隸 喺Moodyz出品嘅《小惡魔社長秘書溫柔地纏住剛創業的我》入面，圭祐係一位新創業嘅老闆，為方便處理各種事務，請來七澤米亞擔任其秘書。而米亞辦事得力，將每日嘅工作行程都安排得妥當，之不過佢連老闆嘅私生活都管理埋，幾乎每日都會主動幫對方出火，有時會喺社長室激戰，甚至會趁老闆同員工開會嘅時候，匿喺枱底吹奏一曲，亦經常將老闆晚上11點後嘅行程，安排一齊去情趣酒店開房，令圭祐覺得自己似係米亞嘅奴隸多過老闆囉！

借醉誘上床 片廠Planet Plus製作嘅《假裝喝醉勾引，小惡魔新人社員》，講述涼太同老婆鬧交，搞到老婆嬲咗返外家，就喺涼太孤零零一個人喺屋企嘅時候，新入職嘅女同事橘知花突然搵上門，原來花妹因為參加聯誼會玩夜咗，趕唔切搭尾班車回家，加上有啲醉意，所以搵涼太借宿一宵。知花一入屋，就攤咗喺梳化呼呼大睡，由於意態誘人，令涼太忍唔住對花妹上下其手，跟住提槍直搗黃龍，而花妹不但唔介意，仲相當配合動作！第二晚，知花又搵上門，要求涼太出盡力滿足其慾望，否則就會話畀佢老婆知！涼太始知花妹當晚只係扮醉，引誘上床之後就以此作威脅。

扮豬食老虎 由Kawaii推出嘅《整潔害羞的女孩變成小惡魔》當中，美少女設樂夕日外表清純可人，予人怕怕醜醜嘅感覺，但原來佢內裏不知幾Open，成日為身邊嘅男人帶來不經意嘅誘惑，有時佢會着低胸裝露乳溝示人，有時又會穿上白恤衫冇打底真空上陣，一濕水即時透晒點，搞到男人慾火高漲，而呢個時候夕日就會主動出手，因為佢根本就係有心勾引男人，先同對方纏綿一番，之後更加會變成床上猛虎苛索快感！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：相對於癡女，本仙鍾意小惡魔系女優多啲，因為佢哋活力十足又夠放蕩，而且青春嫩口，就好似今日為大家介紹嘅小惡魔系列入面班女優咁！喺3部作品中，本仙最鍾意七澤米亞主演嘅《小惡魔社長秘書溫柔地纏住剛創業的我》，原因係米亞標致精靈夠晒靚女，而且仲身懷上乘床技，片中嘅佢經常喺辦公室同老闆搞搞震，功架十足，場面相當精彩。

撰文：賢