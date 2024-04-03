歡樂性講堂：深宵打機損耗性功能

Q：本人32歲，男性，近來發生多次不舉，女朋友說是因為我經常晚上打機到凌晨一兩點，臨睡前才想做那回事，當然無力了。但我又覺得自己又不是打機打到累死那種程度，通常早上10時才起床去返工，睡眠是夠的。想知道不舉情況真的和打機有關？Gary

A：睡眠時數充足，只反映閣下在日間精神奕奕，一天勞碌過後，不代表僅餘的精力能維持到深宵親熱的最後環節。

熬夜使用手機和電腦，已成為很多人的長期不良習慣，加上工作時間長、壓力大、飲食作息不規律，均會產生連鎖反應，擾亂了內分泌系統和血液循環，這正是導致年輕人不知不覺地面臨勃起功能障礙的元兇。

最新在2024年3月刊登於國際學術期刊《男科學 Andrology》的一項中國醫學研究，對超過22萬名40至69歲男性進行睪固酮和促卵泡激素的數值研究，以量化數據指出男性每日在休閒時間玩電子遊戲或電腦，使用時間每增加1.2小時，勃起功能障礙的風險機率就會增加3.57倍，更有性慾下降、不孕等危機。

女朋友的意見不無道理，雖則休閒玩樂必然少不了「一機在手」，仍需好好平衡，加以節制和調整時間，決不可忽視個人性健康和伴侶感受。