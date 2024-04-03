今夜一丁：泰國女模 蜜桃成熟時

正所謂女大十八變，意思係少女從成長期間樣貌及身材出現變化，仲有形象及氣質上嘅轉變，好似呢位來自泰國嘅女模Ket Karaket咁，就由少女味打扮變為成熟女人味造型示人，真係愈變愈正呀！

熱愛動漫 提到泰國嘅性感模特兒及網紅，相信大家都已經見識過唔少，而佢哋嘅氣質亦各有不同，形象亦由可愛萌系到風情萬種熟女系都有，真係總有一個啱你口味！不過，唔少女模要搵到適合自己嘅形象，綻放出獨特嘅魅力，當中卻要經過唔少嘅嘗試同轉變，好似出生於泰國清邁嘅Ket Karaket就係其中之一喇！

雖然佢啱啱大學畢業，但係佢當模特兒嘅經驗豐富，因為喺佢讀大學期間已經兼職做模特兒，出道初期，佢憑住鄰家少女氣質，配合甜美可愛嘅樣貌，主要走萌系風格，加上佢好鍾意睇動漫，尤其鍾愛日本人氣動漫《海賊王》當中嘅角色「喬巴」（Tony Tony Chopper），故此不但曾以Cosplay造型拍攝寫真，就連社交帳號亦取名做「Tony Chopper」。

魅力非凡 不過隨住年齡增長，少女亦有長成時，而日漸成熟嘅Ket亦覺得係時候開始轉型，因此佢便慢慢嘗試以唔同風格嘅造型拍攝寫真，當中從比堅尼、內衣、OL套裝到旗袍等都有。除咗造型上改變之外，當中最為明顯嘅就係寫真尺度愈嚟愈大。

事實上，Ket嘅寫真唔單止性感火辣，有部分更係挑戰尺度底線，同初出道時嘅寫真實在係差天共地，而且家陣嘅佢仲愈嚟愈有女人味，魅力非凡。對於呢種轉變，粉絲們固然收貨，只係對Ket嚟講又點睇呢？佢坦言最初都擔心如此大尺度嘅寫真會帶嚟負面影響，只係見到出來嘅效果充滿美感之餘，外界嘅反應亦叫好叫座，就覺得呢個決定係冇錯，所以未來會拍攝更多福利照畀粉絲欣賞。

Profile

出生地：泰國清邁

身高：166cm

三圍：34E-25-34

社交網站

睇到Ket Karaket近年所影嘅寫真，真係流晒口水，皆因佢唔單止身材前凸後趷，而且愈嚟愈有女人味，男人又點會唔心動呀！

撰文：魂