今夜一丁：五十嵐早香 F奶食店兼職

見到靚女，好多男人都會諗起一個「食」字，除咗同秀色可餐有關，亦係因為女性胴體總係令人聯想起木瓜、蜜桃、櫻桃等美食。至於今日要介紹嘅寫真女優，同樣令人食指大動，佢就係SKB48嘅前成員五十嵐早香。

翻版原幹惠 多年來，日本寫真界孕育出唔少寫真天后，即使引退咗，依然有大量觀眾念念不忘，擁有正統派美貌同一對激凸F奶嘅原幹惠，就係最佳例子，自從轉型做舞台劇演員，唔再拍寫真，業界仲好掛住佢，於是翻版原幹惠出現完一個又一個，先有高橋凜，後有五十嵐早香！今年22歲嘅早香，出身於偶像團體，樣貌自然唔差得去邊，面尖尖，眼大大，氣質斯斯文文，而且身材都唔錯，上圍對F奶相當凸出，肌膚又雪白嫩滑，如果佢勤力少少做運動，令條腰再幼啲，屁股再結實啲，美態肯定可以追過原幹惠。

化身女僕 早香曾隨父親去菲律賓生活，學得一口流利英語之外，仲受到同學影響而愛上動漫兼玩埋Cosplay，甚至試過同朋友組成地下偶像團體！回流日本之後，早香去咗一間女僕咖啡店打工，之後獲客人鼓勵，參加SKE48選拔，結果成功入圍，正式展開演藝事業。不過，由於入團初期，工作量同收入都唔多，所以早香要一邊做偶像，一邊喺拉麵店打工以維持生計。2022年從SKE48畢業之後，阿妹依然同飲食好有緣，最近仲獲得一家居酒屋連鎖店委任為形象大使，不時四出為品牌做宣傳，間唔中仲會化身女僕，喺店內為客人奉上美酒小菜添！

Profile 年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-24-34

社交網站 五十嵐早香經常會更新社交網，將生活點滴同大家分享，當然你仲會搵到一啲非常養眼嘅靚相，多啲Click入去睇睇，保證大飽眼福。

撰文：賢