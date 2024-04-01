色日放送：櫻木心菜 白滑卜卜脆

日本寫真界近年人才輩出，除咗有好多身懷極品巨乳嘅優質大波妹登場，亦有好多年方18嘅青春美少女為觀眾展現陽光活力，好似櫻木心菜就係其中一位喇！今日大家一齊嚟感受吓阿妹嘅青春光芒及其白滑美胴體啦！

剝殼雞蛋 如果近期大家有去日本旅行，亦有去到當地嘅便利店，又咁啱有留意店內嘅書籍貨架，應該唔難發現多本雜誌嘅封面都係由兩位青春玉女霸佔，一個係菊地姬奈，另一個就係川道沙羅，而呢兩位玉女今年仲未夠20歲，青春嫩口之餘，仲上圍飽滿誘人，搵佢哋做封面女郎的確係吸盡男士們嘅眼球！不過，相信未來嘅封面之戰，應該會多一個競爭對手，佢就係今年18歲卜卜脆嘅櫻木心菜喇！

心菜青春俏麗又可愛，五官仲相當標致，相當有星味，睇落仲有少少似後生時候嘅女星菅野美穗添！而身材方面，雖然唔算係豐滿型，但係纖巧得嚟又有凹凸感充滿線條美，而且全身肌膚猶如剝殼雞蛋一樣咁白滑，令吸睛度大大提升！

跳唱皆精 雖然心菜只有18歲，但佢嘅演出經驗唔係一張白紙，原來喺6年前，亦即係佢12歲嘅時候就已經踏足舞台，當時佢係男女混合跳唱組合「DAN JYO」嘅成員。雖然組合發展未夠3年就宣告解散，但係心菜好快就加盟到另一個組合繼續表演，就係10人女子組合「私立惠比壽中學」，暱稱「蝦中」，同另一隊AV女優組合「惠比壽麝香葡萄」係冇關係嘅。

由於心菜跳唱皆精，又生得靚女，所以好快就成為組合當中最亮眼嘅一位成員，之後仲獲雜誌邀請拍攝水着寫真，就係咁，佢展開咗寫真工作，同時發展得相當順利，除咗做雜誌封面女郎外，最近仲推出埋首本個人寫真集《edenここなの時間》。提到呢本寫真集亦別具意義，因為今次嘅主題係畢業旅行，寓意心菜喺畢業之後展開人生新一頁，未來喺演藝及寫真事業上會有突破。

Profile 年齡：18歲

身高：5呎4吋

三圍：33C-23-33

社交網站 櫻木心菜會將自己嘅生活點滴以及工作情報喺社交網上分享，大家想了解心菜多啲，又想緊貼佢嘅工作實況，就要多啲留意佢嘅社交網站喇！

撰文：賢