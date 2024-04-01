今夜一丁：Cosplay女王 峰值過人

網絡上性感女Coser嘅吸睛位，唔單止在於誘人無比嘅Cosplay服裝，更在於前凸後趷嘅火辣身材，好似呢位來自英國嘅Tabitha Lyons便憑住傲人巨峰及扮嘢一流而被喻為「Cosplay女王」。

備受注目 性感女網紅雖然外形吸睛，但造型卻總係離唔開內衣及比堅尼，即使佢哋嘅寫真影得性感火辣，亦難免會令人有千篇一律嘅感覺。正因為咁嘅緣故，所以網上便湧現一班以Cosplay為賣點嘅性感女Coser，佢哋唔單止樣靚身材正，而且每次都以唔同嘅造型示人，能夠帶畀觀眾新鮮感，其中出生於英國劍橋嘅Tabitha Lyons，更被網民冠以「Cosplay女王」之名。

稱得做女王，當然有佢優勝嘅地方，至於Tabitha嘅強項係乜呢？咁就要從佢喺Cosplay成名之前開始講起。自細夢想成為模特兒嘅佢，喺大學修讀設計，畢業之後，憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，成功進身模特兒行列，甫出道便備受注目，好快就獲得相當高嘅人氣。

大放異彩 不過，Tabitha並唔滿足於當時成績，於是開設社交帳號吸納粉絲，希望憑住分享性感寫真提升知名度，從而令模特兒事業更上一層樓。而呢個時候有朋友邀請佢參加一場喺倫敦舉辦嘅Cosplay活動，作為標準ACG迷嘅Tabitha覺得正好趁機會，睇吓自己喺大學修讀設計嘅技能及知識能否派上用場，於是便毅然答應，更搵嚟從事裁縫工作多年嘅父親，為佢準備一套搶眼奪目嘅Cosplay「戰衣」，就係咁，燃起咗佢對Cosplay嘅興趣，更憑住性感又獨特嘅Cosplay造型成為全場嘅焦點。

據Tabitha稱當時並未想到Cosplay可以成為自己嘅事業，只知道每次出席活動時總會成為眾人目光。而喺Cosplay界人氣愈來愈勁嘅佢，便決定從模特兒轉型做Coser，更憑住露肉度高嘅Cosplay寫真喺網上大放異彩，並獲得多個電玩品牌邀請合作同拍廣告，吸金力強，成為Cosplay界嘅女王。

社交網站 Tabitha Lyons最勁嘅地方，唔單止在於每次Cosplay服裝及道具都係由佢親自製作，更在於身材玲瓏浮凸嘅佢，每次都以勁性感造型登場，近年更挑戰大尺度寫真，為粉絲大派福利。

Profile 出生地：英國劍橋

身高：165cm

三圍：35G-24-35

撰文：魂