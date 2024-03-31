喜雙飛：甜美露溝 欲罷不能

日本AV界有好多不同風格嘅女優，除咗有妹系、熟女系之外，仲有往往發揮出驚人魅力，令觀眾睇到欲罷不能嘅姊系女優，今日就搵來兩位姊系極品女優鬥一番，佢哋就係翼舞同楓可戀，睇吓邊個魅力最強啦！

健美激凸 日本AV大廠S1旗下有好多女優都特別大波，好似山手梨愛咁，唔單止有巨乳，身材仲相當健美，素有「九州第一Body」外號。而除咗梨愛之外，亦有一位女優身材健美且上圍激凸，佢就係翼舞喇！

今年24歲嘅佢，生得俏麗迷人，成日都咁好笑容，配埋一頭清爽及肩短髮，更加凸顯佢活潑開朗嘅風格。身材方面，高挑而帶健美感，肉地結實又富彈性，心口對G奶更係堅挺彈手，難怪獲封為「No.1健美Body」！作為姊系女優，翼舞可以話完全將呢種風格大大發揮，首先佢一副知性美嘅面孔，已經夠晒姊味，二來喺演出中，佢擅長以主動又溫柔態度去招呼男優，動作不徐不疾，加埋甜到入心嘅笑容，將刺激慢慢滲入觀眾嘅官能神經，令人愈睇愈興奮！床戰時，佢唔單止技巧十足，更流露出陶醉嘅表情，加埋由喉嚨底發出嘅呻吟聲，令作品值得一睇再睇！

翼舞

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-23-34

靈活魔舌 同S1份屬姊妹AV廠Ideapocket嘅專屬女優陣容都唔弱，因為廠內有大食妹桃乃木香奈、超絕品胴體櫻空桃，早前仲有一位具魔性魅力嘅索姐姐強勢回歸，佢就係I廠為慶祝成立20周年而力捧嘅楓可戀。24歲嘅佢氣質斯文綺麗，散發出撩動人心嘅風韻，一個眼神足以令男人暈得一陣陣，迷人程度拍得住師姐希崎謝茜嘉同Rio。佢嘅身材亦愈來愈弗，輕輕一夾深溝盡現，加埋纖腰更顯線條美。不過大家咪以為佢只係得個殼而冇實力，事實上佢嘅演技同床技都相當出色。

楓可戀喺2018年由寫真偶像轉型為AV女優，出道以來一直都備受注目，除咗因為夠靚女，仲有係佢好識得以迷人嘅眼神對住鏡頭，同時做出各種意態撩人嘅動作，將觀眾嘅焦點集中到畫面裏面。另外，佢有「女版吉村卓」之稱，事關佢同殿堂級AV男優吉村卓一樣床技了得，更重要嘅係佢擁有一條靈活魔舌，好似卓哥條脷咁極速撩動！

楓可戀

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：33D-22-33

第1回合：鬥演技 翼舞扮演開朗姊系角色，同男優開開心心咁拍拖，然後上床激戰嘅場面，往往令人感受到甜蜜戀愛嘅溫馨細膩，但係就唔似得楓可戀咁好演技，能夠兼顧到其他角色，尤其係扮演柔弱角色時，予人楚楚可憐嘅感覺。

第2回合：鬥吸睛 楓可戀雖然擁有一副散發住魔性魅力嘅壓倒性美貌，不過身材纖瘦，上圍唔算激凸。至於翼舞身材高挑健美，而上圍對G奶睇頭十足，加埋甜美嘅笑容，吸睛度稍勝一籌。

第3回合：鬥姊味 翼舞發揮姊系風格方面得心應手，擅長以溫柔又主動嘅態度同男優進行各種床戲。至於楓可戀喺呢方面亦一樣咁在行，而且仲懂得向鏡頭交戲，令觀眾更能透過畫面享受到箇中快慰。

Report：楓可戀夠迷人 翼舞身材同美貌都相當出色，而且能夠將姊系角色嘅溫柔親切感發揮，不過扮演其他角色就唔夠火侯。反而楓可戀除咗有演技又好床技，仲魅力迷人，扮演淒楚角色一樣咁掂，喺演出上更多元化。

撰文：賢