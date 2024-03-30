洋媚女子：內衣女主播 爆紅靠自摸

近年視頻平台湧現一大批以試着內衣嚟刷流量嘅女網紅，性感尺度踩晒界，加埋意態撩人，唔止吸引到廣大網民關注，就連四仔片廠都受到啟發呢！

大膽盡露 網絡影片平台嘅內衣主播，雖然身材火辣又着得性感，但重要部位總係遮遮掩掩，難免令男士有到喉唔到肺嘅感覺。呢套由Bang Bros Productions製作嘅四仔《Big Tits Round Asses #69》，當中4位火辣女主播Blake Blossom、Bess Breast、Gabriela Lopez同Violet Myers就好唔同，着晒透視內衣上陣不特止，就算要喺鏡頭前曳曳都照做，夠晒大膽。有趣嘅係，呢幾位脫星為咗演繹出女主播嘅神髓，事前煲咗十幾粒鐘影片，如此認真又專業，實在好值得支持！

人妻秘撈 家陣女人以網絡直播為副業係好平常嘅事，但由MYLF製作嘅《Lonely Wives Club #7》，片中一班人妻之所以要做內衣女主播，動機一啲都唔尋常！片廠搵咗Tiffany Fox、Katie Morgan、Betty Foxxx等多位癡女脫星參演，但咪以為片中只有無間斷嘅床戰同呻吟，皆因今集係有劇情鋪排㗎！故事講述幾位寂寞人妻空有一副好身材，但老公無心慰藉，於是佢哋以內衣女主播為名，實情自製情慾內容，搵嚟壯男做自己嘅床上拍檔，實行秘撈兼滿足慾望，果然好有計！

靚偈吸睛 內衣女主播嘅最大賣點係啲咩？梗係身材啦！如果想睇靚人靚偈，Deeper出品嘅《Blonde Label #3》絕對可以滿足你！片廠搵嚟Kendra Sunderland、Angel Youngs、Lexi Lore等脫星孭飛，單睇呢份演出名單，可以幻想到畫面有幾咁波濤「胸」湧，導演Kayden Kross仲話片中加入埋MV元素，邀得音樂人幫手配樂，聲稱可以畀到四仔迷與別不同嘅觀影經驗，難怪有人話呢套四仔係片廠近年佳作之一。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：四仔要增加叫座力，必須有話題性，題材要與時並進，而呢3套以內衣女主播為主題嘅作品，正好食住網絡潮流，當中以《Big Tits Round Asses #69》嘅寫實度最高，事關幾位脫星喺開拍前做晒功課，演出入型入格。至於加入MV元素嘅《Blonde Label #3》同加咗劇情嘅《Lonely Wives Club #7》，就勝在有新鮮感，絕非一般行貨四仔。

撰文：魂