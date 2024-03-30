世界Cup：田野憂 7公斤L波霸

對胸奴嚟講，日本寫真界係一個大寶藏，周不時可以發掘到天生大波嘅極品女優，就好似今期「世界Cup」主角田野憂，一對L奶竟然重達7公斤，即係等如日日掛住包米喺心口，確實大得好有霸氣！

顏值有幾高？ 現年20歲嘅田野憂，面圓圓，五官標緻，夠晒甜美可愛，仲要好鍾意笑。見到阿妹嗰副充滿陽光味嘅笑容，真係乜嘢煩憂都會唔記得晒！

愛笑白滑妹 成日都話日本寫真界人才輩出，當中有唔少女優身懷巨乳，令人睇到流晒口水。之不過，好多觀眾追捧女優仲有個原則，就係要揀啲笑容甜美嘅，呢一點都好易理解，畢竟現實生活有咁多煩惱，邊個會對住一個苦瓜乾面口嘅囡囡呢？如果你都有同感，今日要介紹嘅田野憂，絕對啱你心水，事關呢位爆乳新人唔單止青春逼人，仲成日笑口噬噬。另外，見到阿妹嘅身材，一樣會令人好醒神，特別係心口嗰對鮮嫩白滑嘅L奶。據阿妹透露，之前曾經做過身體檢查，順便度吓胸部有幾重，得出嚟嘅結果係7公斤，難怪睇落咁大喇！

敢做新嘗試 田野憂喺今年投身寫真女優行列，因為身材勁爆又靚女，被業界稱為「令和史上最高之新人寫真偶像」！問阿妹點解會出嚟拍寫真？佢就話以前曾經喺一家餐廳任職，但工作太刻板，搞到佢覺得自己變咗機械人一樣，毫無自我，後來知道自己嗰副激凸身材唔係人人有，所以決定加入寫真界，睇吓有冇機會發圍，仲話好想作出唔同嘅嘗試，令人生更加精彩！

咪以為阿妹波大冇腦，查實佢已經為自己定下目標，除咗要成為寫真界嘅頂流女優，仲好想創立自己嘅內衣品牌，事關佢話自己對波太大，好難買到合適胸圍，所以想搞番個專門製造加大碼胸圍嘅品牌，造福一眾大波妹。

客觀評「乳」 Cup數：L

養眼度：＊＊＊＊

噴血度：＊＊＊＊

評語：淨係聽到43吋呢個上圍數字已經夠晒大，再加埋兩邊胸部嘅重量加埋有成7公斤，絕對夠晒分量列入波霸行列！

田野憂

年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：43-24-34

社交網站 田野憂嘅身材咁正，自然大把雜誌社搵佢拍寫真，登入其社交網，就會知道佢喺邊本雜誌亮相。

撰文：賢