色日放送：好性人妻止渴貪就手

所謂「瘦田無人耕，耕開有人爭」，好多女仔都覺得拍拖之後，男友好容易成為其他女仔嘅爭奪對象，所以對身邊嘅女性特別防犯。之但係日防夜防，家賊難防，好似日本AV界嘅「彼女之母系列」咁，班飢渴人妻睇中阿囡嘅小鮮肉男友而出手勾引，搞到阿囡慘被至親背叛喇！

吻出愛火 喺Madonna出品嘅《你要的是我，不是我的女兒？》入面，北条麻妃得知阿囡美香拍拖之後，感到相當高興，仲叫美香帶男友翔太返屋企住幾日陪養感情。有一晚，麻妃見到翔太悶悶不樂咁坐喺客廳，一問之下，知道佢因為不諳床技，怕滿足唔到美香而苦惱。麻妃為咗令翔太同美香都可以享受歡愉，便決定傳授接吻技巧，點知兩人一咀就撻着慾火，仲上埋床嚟個體位交歡添！自此之後，翔太經常同麻妃偷歡，床技更係特飛猛進！

大送秋波 由片廠FITCH推出嘅《巨乳辣媽奪走男友童貞》當中，幸子係一個斯文乖女，但佐山愛卻係一個性格奔放又熱情嘅辣媽，呢日幸子介紹男友和俊畀佐山愛認識，佢一見到帶幾分俊朗嘅和俊即刻起晒痰，於是想盡辦法使開幸子，製造同和俊獨處嘅機會，然後大送秋波，搞到仲係處男嘅和俊不知所措！而佐山愛唔理三七廿一，立即向佢又攬又錫，最後成功奪取對方嘅第一次！而嘗過佐山愛嘅熱情以及極品巨乳之後，和俊已經成為真正嘅男人，唔再怕醜，仲經常登門造訪搵佐山愛鑽研床技添！

互相吸引 片廠大人之劇場出品嘅《我被女兒的男朋友抱着》，講述白木優子係一位單親媽媽，獨力撫養囡囡春奈，當佢見到春奈長大成人，仲帶埋男友將暉嚟屋企見家長，感到相當安慰。由於太夜趕唔切搭尾班車，於是將暉便留低過夜，到夜深時分，將暉偷偷走入優子嘅睡房，原來佢被優子嘅成熟魅力所吸引，更加嚟個霸王硬上弓！雖然優子覺得對唔住阿囡，但係將暉強勁嘅雄風，令到久旱逢甘露嘅佢異常興奮，到後來被春奈發現，佢哋都繼續瘋狂激戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔單止兄弟同姊妹之間會互相爭奪，好似今日為大家介紹嘅「彼女之母系列」咁，搶走男友嘅正係阿囡嘅媽媽！喺3部作品當中，本仙最鍾意北条麻妃主演嘅《你要的是我，不是我的女兒？》，一來麻妃魅力非凡，身材又弗夠吸睛，二來以指導阿囡嘅男友接吻為前提，再慢慢吻出慾火，最後搞到成日背住阿囡鬼混，劇情有起承轉合，令大家睇得更加投入。

撰文：賢