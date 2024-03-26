今夜一丁：絃花美紀 創業靠巨乳

唔少企業家都係白手興家，一手一腳建立自己嘅事業，而喺日本寫真界都有一位巨乳尤物好想創業，佢就係心口有條深長事業線，唔係得個「勇」字嘅絃花美紀。

身瘦胸大 日本寫真界美女如雲，當中有啲女優嘅身材驕人，甚至被認為「超現實」，意思係心口對巨乳同纖瘦身形拍埋，大得不成比例，好似近年人氣高企嘅伊織菴，因為身瘦胸大，素有真人版「峰不二子」之稱！

至於今日為大家介紹嘅絃花美紀，身材一啲都唔輸蝕，仲被稱為真人版「娜美」，即係人氣漫畫《海賊王》入面嗰位大波女角色。雖然美紀嘅樣貌唔似得娜美咁可愛，但面上散發嘅姊系氣息一樣咁迷人，加埋身材夠高挑，有成5呎5吋，仲要有對質感天然嘅G奶，實在令好多女士既羨慕又妒忌！

成功轉型 絃花美紀本來喺一家幼稚園擔任營養師，每日嘅工作係為小朋友設計餐單，之但係佢覺得呢份工相當刻板。後來，美紀同朋友去海灘玩，趁機影咗一啲泳衣相，兼且將相片上載到社交網，結果火速引起網民關注，甚至被藝能事務所睇中，最終獲得加入寫真界嘅契機。

自從成為寫真女優，美紀喺事業上迎嚟唔錯嘅發展，最近仲獲得3D模型品牌選為旗下虛擬偶像西崎茜嘅真人扮演者！講到未來發展，美紀話最想推出第一本個人寫真集，仲打算靠寫真演出賺取第一桶金，繼而有本錢成立自己嘅行銷公司。希望美紀做咗老闆娘之後，繼續影多啲靚相，等一眾寫真迷可以大飽眼福！

絃花美紀

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：35-23-34

社交網站 絃花美紀對於自己嘅身材充滿信心，經常將自拍照擺上網，任大家慢慢欣賞，登入其社交網，就可以收到唔少福利。

撰文：賢