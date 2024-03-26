睇片學英文：「窄」路相逢 樂趣無窮

廣東話「窄窄哋」一般係指某件事嘅發展唔太樂觀，又或者形容銀包冇水，但有啲嘢要夠窄先至得人鍾意，心水清嘅好色之士應該估到吧！查實講起「窄」（Tight），情色世界入面有唔少相關話題，絕對係嗒落有味！

Tight Cunt 令人回味 女人身上嘅銷魂洞，縱使英雄亦折腰，尤其係緊緻無比嘅蜜洞，更係令男士回味無窮，而要用英文稱呼呢種蜜洞，可以用「Tight Cunt」。話時話，我哋華人對於蜜洞好有「研究」，唔止有「名器」一說，仲會分成唔同類型，好似「收口荷包」用嚟形容前窄而洞多縐褶、「春水玉壼」係指前窄後寛水頭足、「九曲迴腸」係指洞口窄而道彎，仲有「驪珠迎龍」係形容緊窄細長花心淺，聽落係咪各有特色且令人想入非非呢？

Tight Vagina 緊緻秘技 男士想喺活塞運動中獲得最緊緻嘅快感，常見做法係將女伴兩腿夾埋，但原來有一招體位叫「Tight Vagina」，同樣可以令衝刺時產生嘅摩擦度大幅提升！玩法有啲複雜，首先女方瞓喺床上，雙腿夾埋並抬起，男方跟住跪趴喺女伴身後，兵器對準私處，就可以進行由上而下嘅衝擊。據性學家指出，因進入角度唔同，可以刺激到平時活塞運動中，兵器觸碰唔到嘅地方，令女士有與別不同嘅快感。

《Tight Like That #3》七情上面 四仔女星喺演出床戲時，總係露出浮跨表情，但最奇怪嘅係呢套由Hard Art喺2023年推出嘅《Tight Like That #3》，片中嘅男星一樣表現得異常肉緊，究竟發生啲乜嘢事？話說片廠搵嚟Pepper Hart、Nickey Huntsman、Jay Taylor同Nikita Sin參演，呢4位脫星唔止樣靚身材正，仲有一個共通點，就係擁有一副緊緻度十足嘅名器，床上對手冇番咁上下定力同耐力，都好難完成演出。值得一提，片廠用咗大量特寫鏡頭，呈現男女交鋒過程有幾激烈，所以有唔少四仔迷都話呢套AV畀到佢哋最強嘅官能刺激。

同場加映：優月真里奈《爆乳緊縛》 爆乳女優被繩索緊緊縛住，對於鍾意愉虐題材嘅AV迷嚟講，梗係正啦！假若你見到呢啲畫面都會有興奮感覺，千祈咪錯過Glory Guest喺2023年推出嘅《爆乳緊縛》！顧名思義，呢套AV主打繩縛曳曳，最大賣點在於女主角優月真里奈有對43K車頭燈，真係大得好誇張！呢位大波妹喺1998年出生，2017年3月以Fitch專屬女優身份出道，當年被片廠形容為「今年最強巨乳AV出道」，其大部分演出都以輕愉虐為主，M屬性形象深入民心，難怪嚟到今時今日依然備受一眾胸奴追捧。

撰文：魂