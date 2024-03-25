今夜一丁：俄國妖精 魅惑動人

裸模踩入OnlyFans等會員制平台搵食嘅例子有唔少，好似呢位來自俄羅斯嘅Seltin Sweety就係其中之一，而佢轉型做成人網紅之後，憑住妖媚魅力迷倒萬千網民，人氣同吸金力都超級強勁呀！

投身模界 近年唔少歐美四仔片廠及成人模特兒公司都喺度呻，話會員制平台興起搶晒啲囡囡，搵唔到高質索女入行，甚至出現「缺女荒」添！其實又唔可以怪佢哋喊晒口嘅，皆因好似OnlyFans呢類會員制平台，唔單止入場門檻低，演出內容又可以自己話晒事，唔受任何限制同束縛，最重要係收入直接落自己袋，唔使同片廠分帳，難怪吸引咁多靚女加入成人網紅行列，唔少脫星同裸模都紛紛轉型搵食，出生於俄羅斯莫斯科嘅Seltin Sweety就係一個好例子。

今年24歲嘅佢，早喺大學時期已經開始兼職做模特兒，除咗為時尚雜誌拍攝硬照，亦經常獲男士雜誌邀請拍攝性感寫真，而大學畢業後便順理成章投身模特兒界。雖然佢好努力工作，把握每次演出機會展現自己嘅實力，但係業界競爭相當激烈，令佢始終未能成功上位。

裸出名堂 由於模特兒事業發展未如理想，加上佢曾經影過寫真，於是Seltin便嘗試轉型做性感網紅，喺2021年開設社交帳號，結果憑住迷人美貌及火辣身材，加上令男士想入非非嘅辣照，漲粉速度可謂火箭般攀升。及後，雖然因為一輯寫真太過火而被封帳號，但係仍無損佢嘅人氣之餘，更食住個勢踩入裸模界。

至今佢已拍攝咗超過20輯全裸寫真，不但成為歐洲裸模界炙手可熱嘅新星，更有唔少四仔片廠向佢招手，希望能夠同佢合作。不過Seltin就覺得既然係咁，倒不如喺會員制平台開設帳號，自家製作成人影片吸金好過啦！事實上，證明佢嘅決定一啲都冇錯，憑住佢精彩嘅演出，令佢嘅人氣更上一層樓，吸金力更加強勁呀！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：34F-22-34

社交網站

全力製作自家成人內容吸金嘅Seltin Sweety，雖然都係以個人演出為主，但已足以令粉絲捧場，另外佢亦未停下裸模工作，頻頻分享既辣又正嘅寫真，滿足晒粉絲嘅眼球！

撰文：魂