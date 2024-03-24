色日放送：練習中動情 上床再火併

做人要不斷學習同練習，正所謂活到老學到老！如果搵到個伴一齊學一齊練就最好喇！好似日本AV界嘅「練習中動情」作品咁，大家學吓又練吓，漸漸發展出感情，繼而演變成床上激情，真係好爽呀！

一拍即合 喺Ideapocket出品嘅《女友的姊姊是個好色的凹印偶像》入面，美惠帶男友青木返屋企，順便介紹家姐櫻空桃畀佢認識，而桃家姐相當豪放，着住泳衣通屋走，原來係因為佢啱啱做寫真偶像，想習慣吓喺人前着泳衣展露身材，同時練習擺各種性感甫士，而咁啱青木又學緊攝影，所以趁美惠喺廚房煮飯嘅時候，兩人就入房影相，期間青木被櫻空桃各種誘人姿勢搞到硬晒軚，而桃家姐發現之後就笑吟吟，繼而捉對方上床激戰，就係咁二人發展出不倫關係，經常背住妹妹鬼混喇！

導師親授 於S1推出嘅《每天都沉浸在音樂中》當中，黑島玲衣好鍾意拉小提琴，仲希望可以考入知名音樂大學，所以阿媽就重金禮聘請咗資深音樂導師藤井先生嚟屋教授小提琴。藤井先生果然係經驗豐富又細心，貼身指導玲衣練習，就喺雙方有身體接觸之後，一股慾火湧上心頭，藤井情不自禁攬住玲衣擁吻，而玲衣亦相當受落，兩人打得火熱，三扒兩撥剝光豬上床！就係咁，兩人每日都「上堂」，不過唔係練習拉小提琴，而係練習床技！

提升體能 片廠GLORYQUEST製作嘅《完全交代制口技練習》，講述大雄對打棒球充滿熱誠，但硬係未能通過考核成為棒球隊正式成員，只能夠做後備，所以佢每日都去公園練習。有一日，佢遇到末廣純同流川莉央呢兩位青春活潑嘅美少女練習做啦啦隊，佢哋生性放蕩，見到大雄靚仔又健碩，即刻起晒痰，於是色誘大雄返屋企，兩女先輪流吹奏一曲，然後展開一場激烈嘅3P大戰，事後大雄覺得自己嘅體能大大提升，於是佢每日都同兩女喪玩3P喇！

撰文：賢