喜雙飛：魔鬼級網紅 「胸」狠交「峰」

有人話好巨乳者方為真男人，相信大家都會認同，今日就一於搵嚟兩位巨乳網紅進行大比併，佢哋就係來自美國嘅Lyna Perez同泰國嘅Jirarat Chananto，睇吓邊個最具「峰」采喇！

展露無遺 大家有冇覺得網紅二字近年用到爛？不過身為百萬級性感網紅嘅Lyna Perez，絕對擔當得起呢個名稱喇！出生於美國邁阿密嘅Lyna Perez，擁有魔鬼級超火辣身材，真係着乜都咁有睇頭！只要睇過佢嘅寫真照，大家嘅眼球一定會好滿足，仲會睇到心跳加速，皆因大部分都係穿着超性感比堅尼示人，露肉度極高，而且甫士挑逗誘人，完美展現出佢嘅美貌及火辣身材嘅魅力，真係少啲心血都會頂唔順呀！

自細夢想成為模特兒嘅佢，踏入18歲就投身模特兒界，憑住佢多年注意飲食及努力健身鍛煉嘅健美弗爆身材，好快就喺業界闖出名堂，先後為多個著名泳衣品牌拍攝寫真，更成為唔少男士心目中嘅女神，人氣直線飆升。及後，佢就食住個勢開設社交帳號，憑住火辣辣福利相，喺短短日子粉絲量極速破百萬，呢啲咪係真網紅囉！

Lyna Perez

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36G-24-36

深溝吸睛 咪以為百萬級巨乳網紅，只係歐美女郎嘅專利，其實泰國亦有性感代表，佢就係出生於烏隆府烏隆他尼嘅Jirarat Chananto。擁有迷人樣貌及玲瓏浮凸身材嘅佢，尤其係一對激凸車頭燈及誘人深溝相當吸睛，並憑住火辣性感寫真而獲得極高人氣，加上面上散發出一股清純氣質，成為唔少男士為之傾倒嘅女神。

不過大家咪以為佢只係得個殼而冇內涵，其實佢學識淵博。畢業於班頌德昭帕亞皇家大學嘅佢，早喺大學時期便已開始模特兒工作，頻頻為雜誌拍攝寫真，亦經常喺時裝展及車展等活動上登場，由於佢外形出眾，每次登場都例必成為男士嘅焦點，加上佢經常喺社交帳號分享性感寫真，令人氣一直有增冇減，擁有超過300萬粉絲，實在不愧為網絡女神嘅稱號。既然係咁，Jirarat當然要諗吓點樣利用人氣搵銀啦，除咗進行網絡代言外，佢更開設埋OnlyFans帳號，為收費會員帶嚟極具官能刺激嘅寫真照，吸金力超強呀！

Jirarat Chananto

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-26-34

第1回合：鬥乳量 如果單從上圍數字上嚟睇，Lyna Perez擁有36G巨乳比Jirarat Chananto嘅34G更具分量，但係後者身高只有165cm，而且身形纖瘦，所以顯得G奶更加激凸，呢個回合Jirarat稍勝一籌！

第2回合：鬥魅力 兩位性感女郎唔單止雙峰吸睛，氣質同樣各有千秋，Lyna Perez巨乳加纖腰及美臀，名副其實係魔鬼級身材，加埋散發出陽光魅力，令人睇到血脈沸騰。Jirarat Chananto嘅巨乳及美股均養眼無比，配埋白皙肌膚及知性美，絕對係男士們嘅女神。

第3回合：鬥人氣 Jirarat Chananto擁有超過300萬粉絲，人氣相當唔錯。不過Lyna Perez嘅Twitter不但有超過38萬粉絲，而IG嘅粉絲更超過973萬，兩者加埋可謂千萬級網紅，真係贏晒！

Report：難分高下 胸前激凸嘅Lyna Perez及Jirarat Chananto，雖然一個嚟自美國，另一位來自泰國，卻憑住巨乳及性感魅力，散發出令人心動嘅魔力，所以今次比併真係難分高下。而兩女都有經營OnlyFans帳號，如果想睇更誘人寫真嘅話，就千祈唔好錯過喇！

撰文：魂