洋媚女子：四級體檢激親俏護士

正如電影對白所講「唔滾唔知身體好」，男人梗係要經過床戰，先知自己嘅機能掂唔掂，但搵唔到對手可以點做？不妨搵四仔入面嘅護士姐姐出馬，自行喺屋企做番場「體檢」咪一清二楚囉！

宣洩壓力 男人係咪為咗釋放壓力先去滾？當然係因人而異，但由Zero Tolerance Films製作嘅《Rub Away Your Worries》，片中一班男士之所以要滾，背後確係有難言之隱。影片由Jennifer White、Caitlin Bell、Emma Rosie等巨乳脫星飾演回春護理員，專為男士釋放性壓力，仲要一摸就知來訪男士因乜嘢原因搞到床上表現不佳，非常犀利。作為一部四仔，重頭戲自然係連場床上交鋒，見到一眾脫星傾力演出，相信觀眾壓抑多時嘅慾望都會得到解脫。

角色扮演 對護理員題材感興趣，抑或單純迷戀嗰套制服嘅話，由Girlsway出品嘅《Let's Role Play》，相信啱你心水。呢套以制服誘惑為主題嘅四仔，預咗冇乜嘢劇情可言，但唔代表吸引力減半，只要睇吓演出陣容包括Eli Cross、Joanna Angel同Casey Calvert，3位人氣癡女已經夠晒觀賞性，加埋佢哋會喺片中大晒舞藝，更加不容錯過。究竟佢哋會點樣榨取男士嘅精華素？留番畀大家慢慢欣賞。

秘密關係 鍾意睇劇情類四仔嘅話，Penthouse炮製嘅《Naughty Nurse Lesbians》，應該可以畀到大家一啲驚喜。齋睇片名，一般四仔迷都會覺得呢套嘢純粹Sell官能刺激，但片廠特登加咗啲劇情，配合埋Sybil A、Cherry Kiss、Eveline Dellai等當紅脫星嘅傾力演出，令作品產生意想不到嘅效果。故事講述向來只對女人有性趣嘅護理索女，喺陰差陽錯下，初嘗男歡女愛嘅滋味，但與此同時被同性密友發現！本應輕易擺平嘅誤會，卻又因機緣巧合下，變得更為複雜。雖然劇情略嫌薄弱，但對呢間片廠嚟講，絕對係新嘗試。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：護理系列向來係四仔人氣題材之一，要拍出新鮮感，確係有啲難度，3套四仔之中，筆者覺得《Naughty Nurse Lesbians》好抵讚，事關片廠敢於作出新嘗試，而其餘兩套嘅製作相對保守，但有靚女壓陣兼玩埋制服誘惑，實在冇得輸！

撰文：魂