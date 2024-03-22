色日放送：索女變色狼癡漢投晒降

有人話女人飢渴起上嚟真係如狼似虎，就好似日本AV界嘅「逆癡漢系列」咁，當中班女主角外表斯文，但係一見到男人就變成女色狼，撲埋去將對方榨乾，連癡漢遇上佢哋都要投降呀！

露真面目 於Moodyz推出嘅《變成小惡魔中山文香的奴隸》當中，中山文香喺一間餐廳做女侍應，表面上係一位斯文乖乖女，不過當佢發覺男侍應洋介成日對佢眼甘甘，又借意毛手毛腳之後，文香就開始露出真面目喇！有一晚，文香突然拉洋介去到暗角吹奏一曲，成功將洋介征服！之後，文香更變本加厲，一有空檔就會捉洋介入廁所或休息室激戰，而洋介對住呢位大波妹當然亦唔介意，任文香盡情魚肉啦！

飢不擇食 喺Ideapocket出品嘅《制服女子之羞恥癡女玩樂》入面，瑛太喺電車遇到美少女相澤南，但南妹原來係女色狼，唔單止伸手偷襲瑛太，仲喺耳邊大講淫語，之後趁車廂冇晒人，更將瑛太就地正法！第二日，瑛太又遇到相澤南，趁對方唔為意尾隨在後，發現佢四圍去獵男，連露宿者都唔放過，真係飢不擇食！之後南妹發現被瑛太跟蹤，於是捉咗佢入後巷執番劑，直至榨乾淨為止！不過最估唔到嘅係，瑛太甘願獻上所有精力，因為佢愛上咗被南妹玩弄！

汗香誘人 同樣由Moodyz製作嘅《一次又一次逆癡漢到終點》，講述都月琉衣紗熱愛健身，但係就唔注重衞生，喺健身室做完運動成身汗之後，唔沖涼就搭電車返屋企，而佢身上嘅汗味就令到男乘客雄輝產生強烈嘅慾望，情不自禁做出癡漢行為！然而，琉衣紗比佢更快一步，因為做完運動嘅佢慾火高漲，一於捉住對方滿足私慾！二人喺車廂砌完一次又一次，去到終站仲未夠喉，再去附近嘅酒店爆房繼續砌，直至大家都筋疲力竭為止。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：日本AV界早年興起癡漢系列，睇住班癡漢點樣喺公眾地方向女仔飛擒大咬，不過睇得多都會悶，所以轉睇今次為大家介紹嘅「逆癡漢系列」，睇班癡女點樣玩弄男人都幾過癮！喺今次介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意相澤南主演嘅《制服女子之羞恥癡女玩樂》，除咗相澤南演技滿分，亦因為故事講述南妹被男主角跟蹤，好有偵探查案味道，最後男方畀南妹發現及榨乾，結局充滿戲劇性，令觀眾睇得大呼過癮！

撰文：賢