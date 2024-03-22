今夜一丁：墨西哥網紅彈滑臀圓

墨西哥女郎除咗集熱情、奔放、狂野於一身之外，更係五官標致兼身材火辣，就好似呢位墨國嘅模特兒兼性感女網紅Ana Paula Saenz咁，而佢仲多一個優點，就係擁有圓潤又彈性十足嘅翹臀喇！

人氣強勁 可能有人會話莫講係墨西哥女郎，就連墨西哥嘅大城小市都唔係好清楚。既然係咁，喺介紹Ana Paula Saenz之前，先講吓佢出生嘅城市，就係位於墨西哥米卻肯州莫雷利亞喇！係西班牙人喺16世紀建立嘅首批城市之一，而當地最著名嘅建築，莫過於以巴洛克風格建成嘅莫雷利亞大教堂。此外，更係帝王斑蝶每年10月下旬南遷嘅必經城市之一，正因如此充滿浪漫嘅城市，便有着好似Ana Paula Saenz般樣貌身材兼備，同時氣質性感又優雅嘅女郎誕生。

擁有中美洲女郎樣貌嘅佢，固然夠迷人，加埋前凸後趷嘅火辣身材，尤其係嗰對天然D奶，配合渾圓堅挺嘅美股，散發出嘅魔力實在令人沒法擋，難怪佢現今已成為人氣模特兒，兼擁有超過293萬粉絲嘅網紅。不過，據Ana稱其實佢從來冇諗過會成為性感網紅，皆因佢自細嘅夢想係成為一位健身教練。

艷名遠播 早喺2011年仍係初中生嘅Ana，當時以成為健身教練為目標，經營社交帳號嘅目的，只係想與志同道合交流健美心得。據Ana稱當時嘅諗法相當單純，故此分享嘅照片都係以做運動健身及騷健美結實嘅身材為主。

直至2019年一切便出現變化，當時已經係健身網紅嘅佢，喺大學畢業後便決定全身投入健身教練嘅工作，而為咗令自己知名度更高，便開始拍攝性感寫真，將健美成果分享畀大家欣賞，卻估唔到正係呢個轉變，令佢成為踩入模特兒界嘅契機。Ana 稱當時有本著名男士雜誌搵佢拍攝性感寫真，令佢人氣直線飆升，不但成為粉絲量達百萬級嘅網紅，更令佢艷名遠播添！之後佢更食住個勢，開設埋Onlyfans帳號，為會員獻上赤裸裸嘅辣照。

社交網站 為發展模特兒及網紅事業嘅Ana Paula Saenz，近年移居到美國居住嘅同時，佢所影嘅寫真尺度亦愈嚟愈大，火辣奔放嘅同時，配合佢前凸後趷嘅身材，可謂視覺上嘅盛宴。

Profile 出生地：墨西哥

身高：162cm

三圍：35D-25-38

撰文：魂