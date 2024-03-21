洋媚女子：游泳女教練 水戰特別掂

以索女比堅尼為主題嘅四仔，相信大家已經睇過唔少，如果加埋巨乳游泳女教練作噱頭，會唔會挑起你嘅性趣？想知有幾正嘅話，就要睇吓今日介紹嘅3套作品喇！

盛臀誘惑 四仔中嘅游泳女教練都有個共通點，就係身材夠火辣，由Bang Bros Productions炮製嘅《Assparade #81》正係最佳示範。作為人氣系列最新登場作，今次片廠不但搵來Savannah Bond、Misty Quinn、Alina Belle以及Valentina Jewels等四位辣偈脫星參演，更用上大量特寫及主觀鏡頭拍攝，務求令四仔迷睇得更加興奮。故事講呢班游泳女教練喺教水期間經常扭動盛臀，如此誘惑嘅畫面令血氣方剛嘅男學員幾乎噴鼻血，喺興奮失控下，終於嚟個池邊大解放！

巨乳夾擊 一對一嘅泳班已經唔夠吸引，二對一嘅四級泳班至係男士嘅夢想呀！講緊係Pleasure Productions推出嘅《Two Girl Threesomes》。由Bree Olson、Amber Wild、Dominica Leoni等多位脫星演出，片中佢哋飾演靚女游泳教練，以最貼身嘅方式教游水，不過發生喺四仔中嘅劇情，當然唔會咁簡單，皆因好色成性嘅佢哋，目的只係想打番場水戰，喺兩對巨乳夾擊下，男士肯定會失守，只係未學識游水卻變成性愛高手，究竟係有失定有得呢？可以肯定嘅係，激情四射嘅情慾演出，令作品觀賞性十足。

出盡蠻力 床上溫柔嘅男士係咪特別受女士歡迎呢？片廠Reality Kings出品嘅《Good Hard Fxxxing #15》就話畀大家知咁又未必喇！演出嘅脫星陣容包括有Rachel Starr、Alexis Fawx及Jackie Hoff等，佢哋化身慾望游泳教練，一出場以遮唔住三點嘅比堅尼示人，試問咁養眼嘅造型，男士們點可能唔硬晒軚！而呢班女教練根本無心教游水，只要男學員操練肌肉，然後喺啪啪啪時爆發出強勁力量，齊齊享受高潮！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：四仔中嘅游泳女教練個個都樣靚身材正，着埋比堅尼出場，性感又誘人，相信冇邊位男士唔受落，其中以雲集四位靚偈脫星參演嘅《Assparade #81》，絕對係養眼無比嘅佳作。至於《Two Girl Threesomes》同《Good Hard Fxxxing #15》嘅打水戰場亦夠精彩，同樣具觀賞性。

撰文：魂