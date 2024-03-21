今夜一丁： 靚偈女王再活躍

貌美又好波嘅女優，喺日本寫真界可以搵到唔少，但加埋身材高挑，就唔係咁容易，而最近密密接Job嘅日本知名賽車女郎林夢，就絕對稱得上係寫真界嘅靚偈女王！

天生麗質 個樣既要靚，身材又要高，仲要弗得嚟好波，呢啲寫真女優確係冇得輸，筆者第一時間諗起山崎真實！雖然呢位寫真界老將並未言休，但畢竟已經38歲，而今日為大家介紹嘅林夢，質素同佢一樣咁超班，仲要只係28歲，吸引力可以話有過之而無不及！先講吓林夢嘅顏值，五官標致，氣質迷人，曾連續3年獲提名為「世界上最美麗的100張面孔」，已經說明一切。身材方面，阿妹有成5呎6吋高，腰幼腿長冇贅肉，而最令人驚訝嘅係上圍對F奶脹卜卜又富彈性，簡直係人間極品。

狀態勁弗 本名吉田夢嘅林夢，出生於北海道，2016年搬到東京生活，曾經喺一間IT企業任職白領，但冇幾耐就被星探發掘，以寫真女優身份登場！除咗拍寫真之外，林夢對賽車女郎呢份工好感興趣，2018年成功加入車女團體「Pacific Fairies」發展，仲成為「日本賽車女王大獎2018」嘅5位冠軍之一，以及「18-19年度賽車女王」。由於林夢嘅形象性感得嚟又健康，好快成為電視圈嘅寵兒，亦獲委任為富良野旅遊親善大使，所以少咗拍寫真，直至最近先再活躍番，頻頻參與寫真拍攝工作，而最難得嘅係佢嘅狀態冇因為小休一排而跌Watt，身材仲係咁弗咁火辣，唔睇真係對唔住自己！

社交網站

近期林夢經常為唔同媒體作寫真演出，登入其社交網，就可以欣賞到部分吸睛度極高嘅靚相。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎6吋

三圍：34-22-34

撰文：魂