色日放送：人妻扮賢淑 淫在骨子裏

好多嘢唔可以單睇表面，特別係判斷每個人嘅性格方面，就好似日本AV界嘅「賢淑人妻系列」咁，當中嘅人妻持家有道，對老公同家庭都照顧得無微不至，之但係，一旦畀男人撻着，佢就會即刻變成飢渴淫娃，真係估佢哋唔到呀！

難敵舌技 片廠JET映像製作嘅《正經老婆被同事強行求愛》，講述人妻春菜花嘅老公，有一日帶男同事泰祥返屋企食飯，而泰祥見到阿花又大波又靚女便色心大起，趁機會捉住女方強吻！但係點解泰祥會咁大膽呢？皆因佢舌技超群，自信能夠將所有女人馴服，而今次泰祥又成功，搞到阿花春心蕩漾，更加喺老公醉酒醺睡期間，兩人瘋狂激戰，日後佢哋仲相約外出鬼混，享受偷歡嘅樂趣。

乘虛而入 喺JET映像出品嘅《老公出差，被隔壁男人勾引的妻子》入面，橘瑪麗嘅老公被公司派去外地公幹，為咗維繫感情，老公每日都會定時打電話畀老婆，不過後來老公發覺麗妹愈來愈唔想傾電話，而且態度十分冷淡。原來住喺隔籬嘅單身男亮平，每日倒垃圾嘅時候都會遇見橘瑪麗呢位巨乳美人妻，一早就對佢起晒痰，得知佢老公要出差之後，亮平就乘虛而入，果然畀佢成功溝到麗妹上床！由於亮平天生擁有巨型架生，令麗妹對佢難捨難離，難怪將老公拋諸腦後啦！

大玩花式 於桃太郎映像推出嘅《貞潔巨乳人妻的秘密情慾氣味》當中，妃光莉同老公原本生活得唔錯，但近期因為經營嘅餐廳生意不景，每日都忙於工作，加上老公份人又無厘情趣，令妃光莉呢位嬌妻倍感苦悶同煩惱。有一日，房東德叔上門追租，由於莉妹冇錢交租，而一直垂涎其美色嘅德叔就話可以肉償，為咗呢個家，莉妹只好答應。估唔到德叔唔單止雄風強勁，仲大玩唔同花式，令光莉變得愈來愈飢渴，後來仲叫德叔帶多個朋友一齊玩3P，以解決旺盛慾火添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：娶妻求淑婦，能夠娶到賢淑妻子當然係最好啦，但係娶到好老婆都要對佢好先得，好似今次介紹嘅「賢淑人妻系列」咁，當中嘅人妻由賢淑變淫蕩，某程度上都係因為老公滿足唔到佢之故。喺3部作品中，本仙最鍾意橘瑪麗主演嘅《老公出差，被隔壁男人勾引的妻子》，除咗因為麗妹又索又大波，亦因為佢一向都演開放蕩癡女，所以今次扮演怕醜又正經人妻別具風味，加上佢喺戲中對住男鄰居由抗拒到接受，當中嘅變化相當有層次，令人睇得投入又過癮！

撰文：賢