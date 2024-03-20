歡樂性講堂：女性常做旖旎夢境

Q：我三十多歲，已婚，三年前生育後和丈夫較少有性生活。最近兩個月來，我的睡眠狀態不佳，睡醒時候極累，歸究是每晚不停做夢，而那些夢使我有興奮反應，醒後也很清晰記得。曾夢到和工作地方的保安員偷情，羞得我匆匆走入辦公室大堂，抗拒正視他。近來又每晚夢到和同一名不相識的男子做夫妻。現實中我和丈夫感情不錯，有朋友甚至提議我去拜神求安心，但我想比較理性地了解到底發生了甚麼事？Amy

A：性夢是正常的生理現象，發生原因可涉及多元因素包括生理、心理和個人因素等。生理上，性激素水平的變化可引起性夢，在排卵期和月經前產生了賀爾蒙變化也會增加慾望，令此類夢境更加頻繁地發生。心理上，某些情感和情緒狀態可衍生性夢，例如精神壓力大、身心靈空虛、徬徨不安的時期，性夢便會將之舒洩出來，以作為心理彌補和發洩。個人因素方面，有研究顯示學歷高及事業型的女性，她們做性夢的機率也愈高，大概關乎日常閱歷和人際關係相對繁雜和腦內想像較豐富。年齡方面，性夢在20至40歲的女性群組最為活躍，主要是性衝動緊隨性生理和性心理的成熟而湧現。中醫角度則認為男女久曠，情性不遂，積有所思，方會導致夢有交合。

對於與丈夫感情要好的妻子來說，易因夢境中的情慾行為而困惱，擔心自己究竟是隱隱不忠抑或受困邪念？這實在是不必要的，夢境不涉及出軌，也不表示夢裏對象真的有着特殊情感。故此，你既不用內疚亦不用求神問卜，誤把夢境與不潔加以關聯。你和丈夫相敬如賓卻久違了親密，正正變成了夢境的旖旎素材。試問，人夢見飲水解渴，就用不着醒來喝水嗎？若想某類持續的夢境消弭，必須要循改變現實狀態着手。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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