今夜一丁：肉感Coser 限制級露出

男人對女神嘅定義各有不同，有人鍾意薄身巨乳，亦有人鍾意肉感大波妹，如果你屬於後者的話，呢位來自嘅美國限制級女網紅Miso Tokki，正係你最愛嗰種口味！

豐腴誘人 薄身巨乳嘅性感女郎固然唔少男士鍾意，只係大波得嚟又有啲肉感嘅囡囡，亦係唔少男士嘅至愛，而出生於美國佛羅里達州，現喺拉斯維加斯發展限制級網紅事業嘅Miso Tokki，正係最佳人辦。

雖然話Miso屬肉感身形，但唔代表佢身材肥胖，嚴格嚟講佢係屬於豐腴一類。正因為佢肉肉嘅身材，加埋心口一對令男士流晒口水嘅巨乳，所以佢嘅社交帳號唔單止人氣十足，火辣無比嘅性感寫真，更係輕易吸引男士嘅目光。不過話說回來，點解會稱Miso係限制級女網紅呢？原因好簡單，佢喺社交平台上所分享嘅寫真本來已經夠晒性感，同時經營OnlyFans帳號嘅佢，為會員獻上嘅限定寫真，不但露出度極高，更係挑戰底線嘅限制級，真係睇到人心跳加速呀！

福利滿滿 如果大家有留意Miso嘅社交帳號，就會發現佢有唔少Cosplay寫真，原來佢除咗係限制級女網紅外，更係一位性感Coser。作為資深動漫迷嘅Miso，早喺2018年便開始參與Cosplay活動，據佢稱當年因認識咗幾位動漫好友，受到對方感染下便愛上玩角色扮演。

自稱性格內向嘅佢，最初會因Cosplay服裝太性感而覺得怕醜，尤其係因為體毛問題，搞到佢經常出現尷尬場面。不過隨住參與演出活動多咗，令佢唔單止接受到超性感嘅Cosplay造型，更對自己嘅身材愈嚟愈有自信，之後便開始從事網絡直播工作，而所影嘅寫真亦愈嚟愈少布，其後更索性以限制級網紅作為自己嘅職業。雖然佢嘅IG曾因寫真照太過性感而多次被封，但仍然無損佢對工作嘅熱誠，經常為網民獻上福利滿滿嘅火辣寫真。

社交網站

既係性感女Coser，又係限制級網紅嘅Miso Tokki，寫真造型唔單止豐富多變，更例必展露佢胸前一對白滑巨乳，而正如佢話齋，希望大家能夠透過眼睛感受佢嘅性感魅力。

Profile

出生地：美國

身高：166cm

三圍：37G-26-37

撰文：魂