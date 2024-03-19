今夜一丁：福永麻耶 誓做情色偶像

做人最忌渾渾噩噩，識得為自己定下有望實現嘅人生目標，先會有動力向前邁進，難怪有唔少日本寫真界新人都會以業內嘅頂級天后為奮鬥目標，好似今日要介紹嘅福永麻耶，就希望自己成為第二個森咲智美！

有波又有籮

呢個世界，有人喜歡巨乳，亦有人鍾意美尻，難怪日本寫真界湧現唔少靠靚股食胡嘅女優，好似倉持由香同安枝瞳，雖然只得貧乳，但佢哋嘅屁股又圓又大又夠翹，所以有足夠吸引力，同一班巨乳女優爭妍鬥麗。至於現年24歲嘅福永麻耶，可以話係有波又有籮，目標觀眾群真係闊好多！講真，麻耶個樣唔算好靚女，未必有好多人Buy，但勝在笑容親切，成個鄰家姐姐咁款，最緊要係身材搭夠，上圍有對飽滿G奶，屁股又好有肉地，加埋肌膚鮮嫩白滑，令呢個豪華臀更加吸睛！