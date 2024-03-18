色日放送：小日向結衣 F奶妖精突破在即

師傅教落做人千祈唔好一成不變同固步自封，否則好容易被社會淘汰。而喺日本寫真界當中，有好多女優出道以來亦不斷尋求突破，為觀眾帶來新刺激，亦希望人氣可以更上一層樓，就好似小日向結衣咁喇！

上圍升Cup 正所謂「十年人事幾番新」，好多日本寫真女優喺出道10年之後，亦會有好多變化，甚至真係稱得上煥然一新，更火辣更吸引，而今日同大家見面嘅小日向結衣就係其中一位。

唔經唔覺，今年30歲嘅結衣，出道拍寫真已經有10年日子，比起初出道嘅時候，佢嘅柔弱妹系氣質大大蛻變，變成今時今日姣得嚟又帶點騷勁嘅妖精系風韻，舉手投足都散發出令男人產生衝動嘅魅力。另外，身材亦大有變化，除咗胴體豐滿咗又結實咗，肌膚更光滑誘人之外，上圍仲由C奶升Cup至又脹卜卜又堅挺嘅F奶，得到呢對F Cup巨乳嘅加持，吸睛指數當然更上層樓啦！

誓要更激 喺10年前，結衣行行吓街嘅時候，被藝能事務所嘅星探發掘，跟住佢就做咗寫真女優。出道初期，風格配合番當時嘅氣質，以純情美少女形象演出為主，之後年紀漸漸增長，風騷韻味愈來愈強烈，於是就改行極具挑逗性嘅妖精系風格。除咗拍寫真，擁有一把嬌嗲靚聲嘅結衣，亦會以歌手身份四出表演，另外佢仲經常變身成為性感DJ，喺夜店表演捽碟添！

踏入出道10周年，結衣就表示希望可以尋找突破性發展，為觀眾帶來更強烈嘅視覺刺激咁話！事實上，喺上年年尾佢喺首本實體寫真集當中就已經有所啟示，因為有部分照片疑似露點，作出大膽嘅演出。不過計筆者話，如果結衣真係想有突破性嘅表現，咁就不如拍全裸寫真，衝擊大家嘅眼球啦！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-23-35

社交網站 小日向結衣除咗拍寫真，平時亦會以DJ身份去到不同夜店表演，想知道喺邊啲日子同邊間夜店可以欣賞到結衣表演捽碟，就要多啲留意佢嘅社交網喇！

撰文：賢