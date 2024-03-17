喜雙飛：同室操戈 熟女鬥好波

日本AV界嘅新人女優愈來愈多，一班青春玉女夠晒嫩口，但係講到女人味又邊及得一班美熟女吖！而AV廠Madonna可以話盡收天下兵器，最近更加邀請到兩位大波熟女加盟，佢哋就係推川悠里同日下部加奈，今日將佢哋嚟個比併，睇吓邊個實力最強啦！

靈活有勁 日本AV廠Madonna一向出產熟女作品，旗下嘅熟女女優都係業界精英，好似風間由美、北条麻妃、友田真希等，相信各位熟女迷都耳熟能詳。除咗佢哋之外，近期M廠更致力招攬優質熟女，現年33歲嘅推川悠里就係其中一位。

出道已經11年嘅悠里，拍AV之前其實係一位寫真女優，亦曾經係「惠比壽麝香葡萄」嘅成員，2013年由AV廠MUTEKI帶到AV界之後，仲得到大廠S1賞識，將佢招攬為專屬女優。悠里有一項超卓絕技，就係以溫柔配合具穿透力嘅聲音大講淫語，為觀眾帶來聽覺上嘅刺激，亦因為咁，令佢成功進身癡女系嘅王牌！演出方面，雖然悠里自言係運動白癡，但係床上動作靈活有勁，更加識得利用又圓又彈手嘅巨躉喺男優身上快速起起落落，展現出充滿力量嘅上乘騎功，連AV評論家黑鐵阿禮都大讚悠里識得巧妙地利用身體各部位帶出極具挑逗性嘅淫靡意態，絕對係近代其中一位實力超班嘅女優！

推川悠里

年齡：33歲

身高：5呎5吋

三圍：37F-25-37

強項胸夾 每年SOD都為AV迷帶來唔少新人，當中有部分喺演出之前，其實係任職宣傳部嘅女職員，例如市川雅美、淺野惠美以及

綾瀬麻衣子等，佢哋初時以客串形式演出，後來正式轉型做AV女優，而佢哋嘅後輩日下部加奈亦都係一樣。

今年28歲嘅加奈喺2018年擔任SOD宣傳部職員，而1年之後就宣布下海拍AV，不過合約就唔係同娘家SOD簽，而係AV大廠Moodyz。初出道嘅時候因為氣質較為成熟，而被歸類為姊系女優。雖然有好多人都話佢唔算靚女，但係擁有一對天然G Cup大奶，憑住呢對爆乳再加上熟練嘅胸夾技術，令AV迷睇到如癡如醉，亦因為咁，佢加盟Moodyz第一年就獲廠方頒發「最優秀新人獎」。近期加奈嘅氣質更趨成熟，所以獲得Madonna賞識，將佢招攬為專屬女優，而隨住演出愈來愈多劇情片，令佢嘅演技突飛猛進，床上反應亦相當強烈。

日下部加奈

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：38G-24-38

第1回合：鬥爆乳 推川悠里心口對F奶質感天然又圓潤彈手，被稱為「天下無雙之天然爆乳」。不過日下部加奈心口對G奶都唔弱，除咗呈優美嘅水滴形，而且亦一樣軟彈適中。

第2回合：鬥魅力 日下部加奈加盟Madonna之後，愈來愈識得散發成熟魅力，扮演柔弱人妻又得，扮演淫娃角色亦掂。至於推川悠里當然亦魅力非凡，但係近年佢主力演出癡女角色，要佢被男人玩弄嘅時候就未必夠慘夠委屈喇！

第3回合：鬥多變 日下部加奈雖然出道日子不淺，但係效力嘅都係大型AV廠，未拍過重口味作品，角色上變化不大。然而悠里多年來效力嘅AV廠極多，豆腐戲亦拍過唔少，就算係要佢開放後花園亦冇問題，呢方面佢真係贏晒！

Report：悠里勝一籌 日下部加奈知道自己個樣唔夠靚，所以識得運用其G奶發圍，而近期亦好用心去扮演不同角色發揮演技，的確出色！不過，推川悠里出道多年，依然能夠保持良好狀態，而且床技同演技都達到極高水準，可以話稍勝一籌。

撰文：賢