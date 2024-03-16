洋媚女子：室友發姣偷歡冇底線

有冇聽過「防火防盜防閨密」？呢句話嘅重點就係要提醒女仔，防人之心不可無，尤其係身邊有個型仔男友，否則好似今次介紹嘅四仔主角，被人公然撬牆腳就喊都無謂！

男女通吃 遇上放蕩室友，成件事有幾咁得人驚？只要睇過MixedX炮製嘅《Deceptive Bonds》，你就會恍然大悟！故事嘅核心人物由Candee Licious飾演，樣靚身材正唔在講，仲係名副其實嘅雙面人，表面形象斯文清純，實情係性慾極度旺盛，尤其喺半夜時分，一旦聽到室友同男伴嘅纏綿聲浪，就會獸性大發，除咗千方百計勾引對方男友，就連室友嘅女性朋友都成為佢嘅洩慾目標，問你怕未！

偷歡派對 幾個女仔合租單位係好平常嘅事，但喺Team Skeet出品嘅《The Summoning》入面所發生嘅事就一啲都唔尋常！影片由Macy Meadows、Leana Lovings、Mandy Waters等多位靚女參演，故事講述佢哋合租一間獨立屋，每個星期都會約埋男友舉辦狂歡派對，直至某一日，Macy Meadows偷睇男友手機，發現對方同幾位室友背住自己胡天胡帝，於是佢決定嚟個大報復！

浴室春色 當一段男女關係有出軌嘅機會，就會有人選擇出軌！由Elegant Angel出品嘅四仔《Teen Bush #4》，正正將呢套梅菲定律演畀大家睇！影片由Sid Knox執導，脫星陣容包括Laney Grey、Blake Blossom同Katie Kush，話說Laney Grey嘅男友好有型，搞到身邊嘅室友嗒晒糖，佢惟有全天候（目及）實，但勢估唔到男友因一次人有三急，衝入浴室方便時，竟同淋浴中嘅室友擦出火花！自此之後，浴室成為男友同室友密會嘅地方。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：唔知大家有冇發覺，但凡喺四仔出現嘅鹹濕室友，總係索到冇朋友，正如喺《Teen Bush #4》入面飾演室友嘅一眾脫星，位位都胸前偉大，男士抵受唔住誘惑真係一啲都唔出奇！至於《The Summoning》同《Deceptive Bonds》入面出現嘅室友，可以話係姣到出汁，加埋連場激情演出，真係好有觀賞性！

撰文：魂