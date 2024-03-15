色日放送：潮吹亂咁噴愈濕愈過癮

大地回春，萬物生機勃勃，之不過春天濕氣重，四圍都濕立立，又真係令人唔舒服。但有時濕立立亦唔係壞事，好似日本AV界嘅「潮吹系列」咁，敏感度極高嘅女優受到刺激後，瘋狂潮吹亂咁噴，搞到周圍濕晒，令人睇到大呼過癮呀！

江河決堤 於PRESTIGE推出嘅《天然成分汁120%》當中，瀧本雫葉呢位綺麗姊系美人形象整潔又肌膚白滑，一睇就知處於極為鮮嫩同敏感嘅狀態喇！喺今次拍攝嘅過程中，AV廠派出嘅男優調情技巧超卓，雫葉畀佢兩三下手勢就搞到春情勃發兼全身發汗，再加以刺激下，阿妹即刻出現江河決堤嘅興奮狀態，好似花灑咁噴出大量泉水，但男優見狀卻絕不放軟手腳，一於提槍上陣，以強勁嘅雄風嚟試探雫葉到底濕氣有幾重！

特別敏感 片廠kawaii製作嘅《現役偶像與製片人同住一間房》，講述西元明沙係一位現役藝能偶像，有一日應邀去到電視台接受訪問，期間製作人後藤先生眼甘甘咁望住明沙，之後仲秘密約會沙妹去開房，而為咗令自己嘅偶像事業更上一層樓，明沙惟有應約。上到酒店房之後，後藤先生二話不說向明沙上下其手，可能因為沙妹一直單身冇拍拖，慾火長期未能宣洩之下變得特別敏感，畀對方搞兩搞就潮吹不絕，體位交歡時仲要緊急分體排出洪水，呢位偶像真係夠晒「潮」呀！

指技刺激 喺S1出品嘅《東北NO.1潮吹女子大生》入面，出生於日本東北地區嘅美少女香月美緒，青春開朗，但係估到身材纖巧嘅佢，體內原來可以儲存到大量水分喎！喺片中班男優對住美緒獸性大發，除咗又攬又錫，更加連番施展指技，搞到阿妹潮吹大作，有男優仲將佢抱起，方便其他男優發揮指技添！由於美緒敏感度相當高，爆發潮吹嘅時候唔單止泉水亂噴兼且叫得銷魂，全身仲出現痙攣係咁震，現場班男優一定大感過癮。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：近幾年日本AV女優好多都已經掌握到爆發激烈潮吹嘅奧秘，所以觀眾要欣賞精彩嘅潮吹場面真係話咁易！而喺今日為大家介紹嘅「潮吹系列」當中，本仙最鍾意香月美緒主演嘅《東北NO.1潮吹女子大生》，原因係美緒本身可愛，身材曼妙，喺床戰中表現肉緊，而且體態夠輕盈，男優好容易將佢抱起，再搞到佢瘋狂噴水，大大增加視覺刺激。

撰文：賢