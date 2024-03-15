有性趣：老公係四仔男優有喜有悲？

今年51歲及前匈牙利小姐嘅Rozsa，喺1993年跟現年59歲四仔男優Rocco Siffredi結婚，當其時男方憑住9吋長神兵，喺四仔界薄有名氣，故此Rozsa經常被人指指點點。佢表示婚後喺意大利羅馬居住，有次喺銀行提款時，被職員諷刺佢老公會同任何女人上床，而老公為免老婆受人白眼，後來移居到匈牙利布達佩斯。有趣嘅係當佢被主持問到，有冇去過四仔現場睇老公拍戲時，佢表示會喺片場幫老公手，但到正式拍攝時便會離開。關於閨房生活，Rozsa表示性愛係靈與慾嘅交流，而感覺話佢知，丈夫對佢跟合作嘅脫星有明顯分別，只係偶爾對方會出現職業病，例如命令佢轉換體位，要求佢動作應該點樣做等。不過話說回來，其實Rozsa曾以藝名「Rosa Caracciolo」演過四仔，又難怪佢睇得咁豁達嘅。