色日放送：床上被圍攻 興奮樂無窮

相信每個男人都希望可以左擁右抱，甚至能夠一嘗床上起雙飛嘅滋味。但正所謂雙拳難敵四手，男方一人勢孤力弱，好容易畀兩女聯手玩到投降！好似日本AV界嘅「女優圍攻系列」咁，兩個女優前後夾擊圍攻，誓要搞到男方精力盡洩為止呀！

飢渴小惡魔 喺Moodyz出品嘅《全身都是口水學園》入面，美園和花、末廣純呢兩位飢渴小惡魔喺一間布置到好似學校一樣嘅地方出現，佢哋專門勾引男人嚟玩弄，最鍾意以舌尖撩動對方各個敏感地帶，同時留低好多口水，不過對方被佢哋刺激之後，唔單止興奮無比，而且雄風更加強勁，最後仲作出反擊，成功將兩個小惡魔征服，大家都感到非常滿足。

夢幻大挑戰 片廠WANZ推出嘅《你能抵抗三重巨乳的驚人技術嗎？》，講述佐山愛、夕季千歲及吉根柚莉愛呢三位巨乳肉女喺街上挑選幸運兒，進行一男鬥三女嘅夢幻式大挑戰，只要男方能夠喺三女施展各種前戲之下，依然能夠忍得住唔爆發，就可以同三女打真軍兼且中出收場！雖然好多男人喺佢哋嘅圍攻之下精關難守，但係亦有勇士成功過關，順利同三女大作激！

撰文：賢