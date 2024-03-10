色日放送：桑島海空 陽光笑顏暖淫心

春天來了，夏天還會遠嗎？大家準備好迎接夏天，以及燦爛嘅陽光未呢？其實喺日本寫真界亦可以搵到陽光，而且仲要係刺眼又養眼添！好似桑島海空呢位青春妹妹仔咁，成個人都充滿陽光氣息，真係令人覺得好溫暖呀！

健美結實 日本寫真界近期湧現好多年滿18歲，但係又未滿20歲嘅青春玉女，當中相信以菊地姬奈呢位十八姑娘最為熱門，經常都可以見到佢成功搶佔雜誌嘅封面位置。不過姬奈雖然身材一流，然而個樣成日木口木面，執到金都唔識笑咁款，唔似得今日同大家見面嘅桑島海空咁，經常展露出燦爛嘅笑容，令人心曠神怡！

海空妹今年只得19歲，青春嫩口卜卜脆，生得面圓圓夠可愛，樣子精靈甜美，而且笑起上嚟仲散發出強烈嘅陽光氣息，仲有心口對E奶堅挺又富彈性，身材又帶健美感，肉地夠結實，肌膚亦淺帶古銅色，認真夠搶眼之餘，仲令本來嘅陽光感大大增強，望多幾眼真係覺得有少少刺眼添！

獨立生活 海空喺2022年年尾以寫真偶像身份登場，不過喺出道之前，其實佢已經薄有名氣，因為佢本身係一位網紅，仲擁有唔少粉絲！投身寫真演出以來，空妹嘅關注度愈嚟愈高，好多人都大讚佢陽光感強烈，就算嗰日心情幾差，只要見到空妹喺陽光與海灘拍攝嘅寫真照，即刻心情靚番晒！得到咁正面嘅回響，海空當然表示高興啦！

至於對未來一年有咩期望呢？海空表示除咗會繼續努力拍寫真，展現出個人魅力之外，仲有一件事好想做，就係一個人去旅行喇！空妹話佢習慣亦好享受獨立生活，曾經試過一個人去唱K，由下午6點唱到第二朝5點，不知幾盡興咁話！嘩！阿妹你咁有吸引力唔需要咁寂寞喎，下次想唱K，不妨搵多啲男仔陪吓你，小弟當然樂意奉陪啦！

Profile 年齡：19歲

身高：5呎

三圍：34E-24-35

社交網站 桑島海空近期喺寫真界活躍度增加，從其社交網當中就可以留意到空妹拍寫真嘅消息，以及欣賞到部分寫真照，千祈咪錯過喇！

撰文：賢