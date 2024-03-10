今夜一丁 ：俄羅斯Katya Kotaro有胸唔怕遲

踏入輕熟之齡先做模特兒，唔少人都會覺得起步太遲，不過俄羅斯性感模特兒兼網紅Katya Kotaro卻充滿自信，話只要有料到，即使比人遲出道仍然可以爆紅，好似佢就係最佳人辦喇！

遭受白眼 傳統上模特兒係食青春飯，意思即係愈青春愈易紅，而呢個講法當然亦有根有據，皆因青春魅力加埋性感演繹，有邊個男士唔會為之心動呢？

不過凡事冇絕對，好似出生於俄羅斯莫斯科嘅性感模特兒Katya Kotaro咁，自稱有拖延症嘅佢，喺2019年先至以輕熟之齡於模界出道，而當其時佢亦遭受到白眼，有唔少人取笑佢年紀大，唔夠青春嫩口，難以喺模界站穩陣腳。之但係，有料到唔怕紅唔起，結果佢憑住前凸後趷嘅火辣身材，加上舉手投足都散發出淡淡女人味，而後生女一定冇呢種味道，令佢甫出道便紅遍模界，更獲得美國著名男士雜誌邀請，拍攝一輯大尺度寫真，成功衝出國際，人氣強勁。不過話說回來，點解Katya會自稱患有拖延症，而呢點又同佢嘅模特兒事業有乜嘢關係呢？

魅力超群 原來本身任職市場策劃員嘅Katya，早喺2017年已被星探發掘，同年更為一本男士雜誌拍攝性感寫真。而大家只要睇過佢喺社交帳號所分享嘅寫真相，就能夠體會到佢嘅魅力有幾吸引，故此當時佢嘅寫真甫推出，便引起廣泛關注，唔少模特兒事務所亦爭相同佢簽約。

Katya表示，雖然佢當時心郁郁，但卻未有心理準備從事模特兒工作，所以回覆對方會慢慢考慮，結果足足考慮咗2年！之後佢終於下定決心投身模特兒界，當時事務所坦言佢入行係遲咗少少，卻始終對佢信心十足，而佢亦充滿自信，結果事業發展出乎意料地順利，先後喺歐洲多國拍攝火辣寫真，而佢嘅社交帳號粉絲人數亦不斷上升，雖然期間因為私人問題而停止更新一段時間，但係人氣仍然有增無減，足證佢嘅魅力超群。

Profile

出生地：俄羅斯莫斯科

身高：162cm

三圍：34D-24-35

社交網站

人靚身材正嘅Katya Kotaro，雖然已經踏入3字頭，但係佢保養得勁好，尤其火辣身材更係百看不厭，近年佢仲開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上無底線寫真，真係睇到人流晒口水！

撰文：魂