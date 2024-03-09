洋媚女子：長腿×高踭鞋 誘惑絕配

對女人嚟講，高踭鞋帶有一種魔力，每次着上，身材會變得高挑，雙腿亦會顯得更加修長，女人味大增！而對於部分男人嚟講，高踭鞋係性感象徵，可以惹人遐思，難怪四仔片廠成日推出相關作品啦！

重拾性趣 性生活協唔協調，對維繫一段婚姻至關重要，而由ArchAngel製作嘅《True MILF #7》，片中一班熟女人妻為咗挽救感情，出動絲襪配高踭鞋，結果成功令日趨平淡嘅性生活升溫。影片搵嚟Danielle Renae、Alyssa Vera 、Ophelia Kaan同Savvy Suxx孭飛，4位脫星唔止心口對車頭燈夠晒睇頭，仲要係樣靚腿又長，真心唔明點解佢哋嘅老公為乜會對性事咁冷淡，只能夠話係劇情需要吧！事實上，呢班索女一換上絲襪加高踭鞋，佢哋嘅另一半即時硬晒軚，跟住上演連場床戰絕對係意料中事。

求愛暗示 女人喺性方面總係鍾意扮矜持，明明慾火焚身，依然要玩暗示，就好似Deeper嘅新作《Fxxx Me Now #2》，片中嘅人妻就利用高踭鞋，向另一半發出性暗示。影片大玩倒敍手法，一開場先嚟一場激情曳曳，跟住講出人妻同丈夫之間嘅閨房秘密，原來佢哋之間有個默契，如果人妻喺某日着咗高踭鞋返工，人夫當晚就會喺床上交功課，箇中原因竟然同人夫嘅性癖好有關！除咗情節鋪排有心思，演員陣容包括Gal Ritchie、Alexis Tae、Nicole Aria等索女，令作品更具觀賞性！

一聽就High 四仔劇情都玩懸疑？DORCEL嘅新作《Room 212》就有辦你睇！影片由擅長拍劇情類四仔嘅Liselle Bailey執導，並搵嚟Kimberly Simon、Alice Martin、Carollina Cherry等多位巨乳脫星參演。故事講述某間酒店嘅212號房，住咗一位有古怪性癖好嘅客人，每次電召風俗女郎上門服務，例必要求對方着高踭鞋。原來呢位住客一聽到高踭鞋嘅腳步聲，就會興奮起嚟，而佢之所以有咁嘅癖好，背後有神秘原因！新鮮感十足嘅情節鋪排，加埋充滿美感嘅畫面，實在令人睇得津津有味。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：美腿、絲襪同高踭鞋，呢個誘人組合成日喺四仔出現，要拍出新鮮感真係唔容易，今次推介嘅3套作品中，筆者最欣賞《Room 212》，一嚟製作高質，二嚟劇情帶有懸疑味道，比起一般四仔純粹以火辣床戰作唯一賣點，絕對係兩個層次！

撰文：魂