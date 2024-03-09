世界CUP：拍羽想 K奶大過頭

樣唔係生得靚，之前仲要拍過AV，想以偶像身份喺寫真界重新出發，真係談何容易！之不過，凡事都有例外，好似今期《世界Cup》主角拍羽想，就因為對K奶大過頭，加埋喺外形上做到脫胎換骨，即使背負住黑歷史，一樣可以喺寫真界企穩陣腳。

顏值有幾高？ 拍羽想喺初出道時，顏值好一般，更有人嫌佢生得醜樣添！幸好經過後天改造，加上佢好努力改善妝容，個樣不斷進化，家陣已變得甜美可愛，同以前比較，簡直係判若兩人！

愈大愈靚 上圍激凸嘅女優向來喺日本寫真界甚為吃香，好似根本春美、松金洋子、MEGUMI都係橫行一時嘅人辦，而喺佢哋相繼淡出之後，接棒嘅乳神級女優不計其數，擁有I Cup上圍嘅柳瀨沙紀係其中一位，而今日為大家介紹嘅拍羽想亦係一位可愛乳神！

今年26歲嘅拍羽想，喺2021年正式躋身寫真女優行列，心口一對41吋K奶，令佢輕易引起一眾「胸奴」嘅注視。睇番阿妹喺社交網上載嘅相片，你會發現佢之前個樣唔多討好，但之後變得愈嚟愈靚，家陣甚至可以用「人見人愛」嚟形容，真係唔到你唔服！

曾經拍AV 查實拍羽想喺加入寫真界之前，經已參與唔少公開演出，2018年至2019年期間以真乃想之名加入藝能組合Aphrodite，拆夥後又同末陽菜實組成少女組合MELT，家陣就係7人女子組合MELTЯAGE嘅成員。

值得一提，拍羽想出道冇幾耐就被人挖出黑歷史，坊間盛傳佢喺2016年拍過AV，之後佢喺一個網絡電視節目中受訪，對呢件事直認不諱，仲話多謝大家對佢嘅包容！由於拍羽想咁坦白，態度又誠懇，贏得唔少人支持，而佢亦表示會喺寫真界發揮自己嘅優勢，報答大家嘅支持。

客觀評「乳」

Cup數：K

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：毋須睇上圍數字，單憑目測，每邊胸部都好似佢個頭咁大，乳量有幾驚人，可想而知。

社交網站

除咗拍寫真，拍羽想亦經常以MELTЯAGE嘅組合成員身份出席活動，登入其社交網，就可以知多啲詳情！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎1吋

三圍：41K-26-34

撰文：賢