色日放送：重遇舊同學 開心玩番鑊

舊同學相隔多年之後能夠聚首一堂，當然係人生一大樂事！不過大家冇見咁耐，關係到底會變得生疏定親密呢？如果喺日本AV界嘅「同窗會系列」就一定係親密咗，因為當中嘅女主角變得又索又有吸引力，而且仲相當飢渴，見到男同學一拍即合，最後更由同學變成炮友添！

念念不忘 於FALENO推出嘅《已經越界了的我》當中，打工仔草太自從畢業之後，已經好耐冇見班舊同學，所以獲邀請出席聚會，令佢既興奮又緊張，因為佢知道舊情人小野夕子亦會出現。而當晚草太驚見夕子唔單止多咗份女人味，身材更加變得激凸誘人，一股淫念湧上心頭。聚會完咗之後，草太趕唔切坐尾班車，夕子就表示今晚老公唔返屋企，可以招呼佢回家繼續把酒言歡，草太梗係答應啦！返到屋企，夕子換上便服，激凸身材表露無遺，令草太忍唔住向夕子又攬又錫，而夕子本身對草太念念不忘，所以一撻即着，實行同草太連番激戰，重溫以前嘅激情！

結成炮友 片廠TAKARA VISUAL炮製嘅《同窗會之後》，講述夏川步美喺一間公司打工做白領，並與男同事結婚，之後一直過住平淡嘅生活。有一日，步美應邀參與舊同學聚會，其中男同學泰祥已經成為白領高層，相當意氣風發！而泰祥見到充滿韻味嘅步美不禁心動，主動大獻殷勤，當其他同學走晒，亦叫步美留低繼續飲酒，更趁機向美妹上下其手，受到突如其來嘅刺激，令好少同老公行埋嘅步美興奮無比，跟住兩人席地開戰！自此之後，二人結成炮友，經常相約幽會。

再續前緣 喺Moodyz出品嘅《在同窗會出軌》入面，石川澪參加舊同學聚會嘅時候，估唔到重遇前度男友和也，跟住佢哋就點吓頭問候一下，然後澪妹回想起從前兩人一齊放縱嘅日子，仲有和也教佢床技嘅快樂時光添！聚會期間，二人講起往事種種，點知講講吓大家都慾火高漲，於是唔理其他同學，澪妹一手拉和也衝入廁所激戰！之後兩人仲意猶未盡，再去酒店開房大戰幾個回合，第二朝仲玩埋晨操先肯走！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：能夠同老友久別重逢又真係幾開心，不過多年冇見，大家好多時都係寒暄兩句，傾吓近況就算，唔似得今日為大家介紹嘅「同窗會系列」咁，由舊同學聯誼聚會變成打「友誼波」。喺3部作品當中，本仙特別鍾意石川澪主演嘅《在同窗會出軌》，原因係澪妹標致可人，見到佢喺床上面露出高潮樣，已經令人大感興趣又滿足，而且佢仲同男主角嚟個廁所激戰，大大加強作品嘅刺激感！

撰文：賢