今夜一丁：斯洛伐克索模 百萬級誘惑

每個國家都有美女，只係來自斯洛伐克嘅索模，大家又見識過未呢？佢就係Lucia Javorcekova，唔單止樣靚又有型格，胸前一對巨乳更係睇到人心郁郁，難怪佢擁有逾450萬粉絲啦！

打響頭炮 問到斯洛伐克嘅首都，可能未必個個都知，但係呢個國家其實年產唔少人氣索模，呢點大家就一定要知喇！其中就有呢位出生於首都布拉提期拉瓦嘅性感索模Lucia Javorcekova，佢嘅寫真辣照真係要落足眼力去欣賞，點解？睇吓佢嘅三圍數字就知，36F-24-35唔止係魔鬼身材級數，尤其係嗰對F Cup車頭燈，試問點可能唔令男人睇到舔晒脷呢？

有趣嘅係，雖然Lucia擁有如此出眾嘅外形，但喺大學畢業之後，佢並冇投身模特兒界，反而從事酒店及餐飲業，過住平凡嘅生活。不過，既然佢擁有天賦本錢，又點可以埋沒咁嘥呢？結果冇幾耐佢就被星探發掘，繼而展開模特兒事業，更拍攝咗一輯性感寫真，成功打響頭炮！

乘勢吸金 要知道Lucia唔單止樣靚，身材更係勁正，而呢輯性感寫真不但充分展現佢嘅靚偈魔力，更成功展露佢嘅性感魅力，結果憑住呢輯寫真一炮而紅，之後更為多個時裝品牌拍攝廣告，人氣一時無兩。

不過對Lucia嚟講，做時裝模特兒只係佢初步搵銀手段，皆因佢深知憑住性感可以大量吸金，加上佢嘅人氣愈嚟愈勁，及後佢便轉型做成人模特兒，並憑住一系列大尺度寫真風靡歐美男士，更乘勢開設OnlyFans帳號，令粉絲可以睇到更加誘惑嘅限制級辣照，結果憑住誘人靚偈及露出度極高嘅寫真，成功賺取人生第一桶金。不過，唔知係咪因為工作太過操勞關係，所以近年刻意減少工作量，但仍無損佢嘅人氣。

社交網站

究竟Lucia Javorcekova嘅人氣有幾勁呢？單憑佢嘅IG帳號已擁有超過450萬粉絲，就知道佢嘅魅力有幾吸引。縱然近年佢減產，但係寫真嘅性感度依然有增無減。

Profile

出生地：斯洛伐克

身高：172cm

三圍：36F-24-35

撰文：魂