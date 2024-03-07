洋媚女子：健美輕熟女 繼承衣缽

對於富二代、星二代等名詞相信大家都聽得多，只係「模三代」又聽過未呢？來自美國嘅健美網紅兼性感模特兒Ashley Duran就係其中一位，而佢散發出嘅輕熟魅力，更係令人沒法擋。

缺乏自信 美貌同好身材係咪可以遺傳呢？其他人唔敢講，但出生於美國加州聖蓋博谷，現居於拉斯維加斯發展網紅及模特兒事業嘅Ashley Duran，便以魅力十足嘅外形話畀大家知，靚樣及魔鬼身材確實係可以遺傳之餘，更令佢喺模特兒界闖出名堂，而被稱為「模三代」！

原來佢嘅祖母、姑姐及母親都做過模特兒，故此佢笑稱細個時，已經有唔少親友建議佢日後投身模特兒界。雖然Ashley擁有出眾外形，但佢坦言其實一直對自己嘅外形缺乏信心，尤其每當翻開祖母等親友以前影過嘅寫真照時，更覺得自己未有條件做模特兒，反而因積極健身關係，所以大學畢業後佢成為健身教練。

打響名堂 縱然練出迷人身段，並散發出健康氣息，但係Ashley卻始終未有諗過投身模界，及至2015年因為一件事，令佢燃起對模特兒嘅興趣。事緣係當年佢為經營健身室嘅親戚拍攝宣傳照，所以佢便請教祖母及母親點樣擺甫士及面對鏡頭，結果宣傳照出嚟嘅效果相當好，更吸引到星探嘅注意，邀請佢成為模界一員。

事實上，經過健身室廣告拍攝之後，Ashley發現自己非常享受喺鏡頭前展現美態，同時亦令佢提升自信，於是佢便作出重要決定，辭去健身教練嘅工作，以健美模特兒身份登場，並先後為多個運動品牌及雜誌拍攝廣告同寫真。成功打響名堂之後，佢以時裝模特兒身份喺拉斯維加斯展開模特兒事業，同時踩入埋網紅界，成為性感迷人嘅健美網紅，更憑住幾輯大尺度寫真，令佢嘅人氣直線飆升！時至今日，佢仲多咗份輕熟韻味，魅力沒法擋。

Profile

出生地：美國加州

身 高：170cm

三 圍：36D-24-35

社交網站 雖然Ashley Duran因寫真照太性感，令佢嘅社交帳號多次被封，但並無損佢嘅人氣，近年更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供挑戰尺度嘅寫真，實行以性感魔力全力吸金。

撰文：魂