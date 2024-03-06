色日放送：遇上討厭鬼 尋歡最實際

正所謂天生我才必有用，就算佢幾惹人討厭，亦有其長處，就好似日本AV界嘅「大嫌系列」咁，當中就有討厭鬼出現，但係佢哋嘅床技一流，帶來強烈無比嘅快感，令人對佢哋愛恨交纏，念念不忘！

甘願獻身 喺Ideapocket出品嘅《可愛前輩被討厭的經理指導》入面，後生仔大雄喺一間咖啡店打工，畀佢結識到又可愛又好身材嘅女侍應櫻空桃，不過佢好快就發現到桃妹同中年店長之間嘅秘密！原來店長好鹹濕，經常搵機會向桃妹抽水之外，有一晚更發現店長喺關門之後，特登留低桃妹幫手清潔，然後乘機嗒咗對方！大雄以為桃妹係怯於店長嘅權威下而就範，最後卻得知店長雄風強勁，令桃妹甘願獻身，成為店長嘅秘密情人。

加班色誘 於S1推出嘅《喪嗒童貞上司》當中，架乃由羅剛剛大學畢業就獲得一間大公司聘用，雖然份工好有前途，但係男上司吉川先生成日用猥褻言語嚟調侃，令由羅覺得佢非常討厭。後來阿妹得知對方原來幾十歲人仲未結婚，甚至仲係處男之後，就對佢感到興趣，每日都留低陪吉川加班，借機色誘對方，果然令到吉川手足無措，任由阿妹玩弄，而每次見到吉川又痛苦又興奮嘅表情時，由羅嘅心情就暢快無比！

難捨難離 片廠DAHLIA製作嘅《我和討厭的老闆住在旅館裏》，講述美艷人妻蒼山愛奈被上司浩成要求一齊出差，雖然愛奈一向都好討厭對方嘅猥瑣言行，但係上司有令，只好服從。出差之後，浩成安排同愛奈一齊入住溫泉旅館，仲要住埋同一間房添！喺晚膳嘅時候，浩成係咁向愛奈勸酒，最後奈妹不勝酒力醉咗，而浩成就趁機嚟個霸王硬上弓，卻令愛奈獲得前所未有嘅快感，自此之後，兩人經常去鬼混，砌到難捨難離！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺工作上周不時都會遇到討厭嘅人，本仙嘅對待方法就係盡量發掘對方嘅優點，就好似今日為大家介紹嘅「大嫌系列」咁，當中嘅女主角就發現到討厭鬼原來雄風相當強勁！喺3部作品中，本仙最鍾意架乃由羅主演嘅《喪嗒童貞上司》，原因係由羅妹又可愛又好身材，本身已經夠晒睇頭，加上佢唔係被討厭嘅男上司佔有，反而係玩弄番對方轉頭，仲搞到佢貼貼服服，為呢個系列帶來新刺激！

撰文：賢