歡樂性講堂：DIY勞累 事後眼痛

Q：本人18歲，是一名公開試考生，單獨在房內溫習苦悶，忍不住隨手摸着發洩順便小睡，每星期5至6次，但發覺事後都一定會眼痛半日，要滴眼藥水才好些，醒後又疲勞，至今兩個月來都有此情況。還以為是溫習令到眼痛，但驗證過並非溫習時段，DIY過後也會眼痛，這是甚麼情況？要停止嗎？Mathew

A：DIY後眼睛不適屬「性發洩勞累症候群」的一種症狀表現，不適感包括眼睛及眼眶腫痛、視力模糊、眼球運動不靈活，持續數小時至一兩天不等。主因是發洩時精力高度集中，加上情緒過度緊張，容易導致血管收縮加劇，便會影響到控制眼球活動和視力的視覺神經，也因眼部血液供應減少而加重了眼睛的疲勞感。外觀方面，眼眶的皮下組織和血管一般較為鬆弛，頻繁發洩也可能引發眼眶發黑、眼瞼浮腫、眼神無神等暫時症狀。莘莘學子面臨考試壓力，本身已時常處於焦慮緊張和消耗透支狀態，若此時仍然發洩頻繁，即有機會陷入「性發洩勞累症候群」。除了眼部不適，通常伴隨其他負面症狀如頭暈目眩、疲倦乏力、倦怠不振、腰痠腿軟、難以入睡、多夢不安、外表憔悴等，還有腦霧和思緒散漫等腦筋不靈症狀。