今夜一丁：內田瑞穗 鋼乳女神

點先會成為人哋心目中嘅女神？除咗靠個樣之外，身材好亦係一個重要條件，而要畀人知道自己有料到，當然要懂得喺適當時機露一手啦！正如日本寫真女優內田瑞穗，最近就挑戰全裸演出，結果外界反應極好，仲獲封為女神添！

胸前夠堅挺 喺日本寫真界，有好多青春可愛嘅童顏少女，但唔代表年過30歲嘅女優冇市場，而且只要身體狀態Keep得好，呢啲輕熟女嘅魅力甚至比一班後生女有過之而無不及！最佳例子包括最近再次活躍嘅花井美理，同埋今日為大家介紹嘅內田瑞穗。

今年34歲嘅瑞穗，大約喺6年前開始拍寫真，當時個樣普普通通，但經過呢幾年嘅浸淫，女人味愈嚟愈濃，連樣貌都比之前靚咗。至於瑞穗嘅最大賣點莫過於佢嗰副弗到爆嘅身材，特別係胸前一對被稱為「鋼鐵之G奶」嘅巨乳，夠晒堅挺又富有彈性，真係相當吸睛。

紅到去歐洲 內田瑞穗好細個已經擔任模特兒，第一個廣告係為一家搬運公司做代言人，之後以演員身份參與電影《浪客劍心 傳說之最期編》嘅拍攝工作。到咗2017年，阿妹正式喺寫真界出道，期間拍過唔少具主題性嘅專輯，試過扮護士、扮OL，種種誘人扮相配合埋火辣身材，炮製出極具挑逗性嘅視覺效果，粉絲亦愈嚟愈多，有來自東南亞地區，亦有來自法國、西班牙嘅支持者。早前，瑞穗決定喺寫真事業上嚟個大突破，實行全裸上陣，雖然一點不露，但效果令人驚艷，甚至獲封為「亞洲之女神」！

內田瑞穗

年齡：34歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-36

社交網站 內田瑞穗經常出席攝影活動，有意參加埋一份，下次去日本玩，不妨先登入其社交網，留意相關情報，就可以一睹其真人風采。

撰文：賢