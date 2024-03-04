色日放送：遠藤真芽 新紮選美冠軍

日本好多雜誌每年都會大搞選美活動，而參加選美嘅佳麗個個都美艷迷人，身材又惹火誘人，令男人好想親近！不過，如果見到呢位新紮選美冠軍就要小心，因為佢唔單止火辣撩人，仲擅長施展撩陰腿呀！

小巧好波 對於SOD呢間日本AV廠，相信各位男士都唔會感到陌生，所以提到S廠，大家自自然然就會諗起AV作品同AV女優，滿腦子都係激戰場面，引爆邪念！其實S廠嘅業務眾多，因此有唔少靚女都幫佢打過工，好似遠藤真芽咁，佢喺2021年以「SOD廣報社員」身份開始活躍起嚟，而佢主要係做宣傳工作。

之後，真芽跳去SOD旗下嘅酒吧「新中野SyainBar」擔任「女子社員」，工作就係負責為客人上菜同侍酒。後來佢參加咗一個大型攝影會，先正式轉行做寫真女優。咁又啱嘅，芽妹胴體小巧又肌膚白滑，而且心口對E奶夠晒「凸」出，配上一副萌味十足嘅可愛面孔，喺寫真界發展一定相當有優勢。

研究腿法 遠藤真芽投身寫真女優行列之後，發展得十分順利，除咗喺上年由雜誌舉辦嘅「封底爭奪戰」當中勝出，成功奪得封底女郎之外，喺「2024年FLASH小姐大獎」中更加榮獲冠軍寶座，絕對係實力嘅證明！

提到參加呢次選美比賽，真芽表示自己喺過程中不斷有改進，所以先至能夠喺芸芸佳麗之中奪得冠軍，而改進嘅地方包括改善以前拍攝時，忘記高高翹起臀部嘅毛病。另外，喺比賽嘅時候，芽妹成功為大家帶來有趣嘅話題，話說各佳麗都會先進行一個簡單嘅才藝表演，而真芽居然紮起個馬，然後再施展出一招撩陰腿，仲話自己對中國嘅少林腿法相當有興趣並素有研究，但係就冇真正拜師學藝，只係有樣學樣咁話！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-23-33

社交網站 遠藤真芽近期密密進行寫真拍攝工作，從其社交網當中就可以欣賞到大量芽妹嘅性感辣照，想先睹為快，就要快啲Click入去睇睇喇！

撰文：賢