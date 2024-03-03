有性趣：藝能人下海獻身

最近日本AV廠SOD一位新人嘅背景夠晒勁，而且外形由頭到腳都咁正，佢就係矢埜愛茉喇！今年27歲嘅佢，擁有一副「清楚系」美貌，意思即係氣質清秀及五官標致，美麗嘅面孔令人一見難忘。佢身材小巧，肌膚白滑又玲瓏浮凸，心口對D奶仲相當有分量添！不過，愛茉登場嘅消息之所以為AV界帶來極大震撼，原因係佢擁有貨真價實嘅藝能人資歷。

佢前名叫前田美里，喺2011年加入美少女組合「AppleTale」，之後做埋寫真女優，推出過兩本實體寫真集以及多部寫真DVD，亦參演過唔少影視作品，2020年參加選美活動「Young Animal × LINE LIVE寫真偶像大賽」更獲得冠軍添！而愛茉之所以下海拍AV，據聞係佢希望跳出寫真偶像嘅框框，去到AV界發展並擴大演藝事業範圍喎！事實上，愛茉嘅決定已經有正面回響，因為佢嘅處女作《藝能人矢埜愛茉AV DEBUT》開放預售之後，火速成為AV銷售網嘅冠軍，睇嚟好多AV迷都好支持愛茉！