色日放送：清流步柔情風俗孃

日本寫真界雖然係賣弄性感，但業內覺得自己係正經行業，因此對於有過黑歷史嘅女優相當抗拒。不過，呢啲都係以前嘅事，因為現役寫真女優當中出現咗一位曾經做過風俗事業，佢就係清流步！

質感天然 現時日本寫真界對於擁有黑歷史嘅女優接受程度愈來愈高，唔似得以前咁，一旦被發現有咩行差踏錯就冇得翻身，惟有轉戰AV界搵食，所以曾經被發現拍過網絡鹹片嘅COCO，都可以回歸寫真界繼續發展，而今日同大家見面嘅清流步，即使曾經喺風俗店做過陪酒小姐，亦一樣可以投身寫真界。

今年26歲嘅佢，確係質素超班，因為佢擁有一副美人胚子，散發出柔情似水嘅迷人風韻，一顰一笑都令男人心醉神迷。而令人更覺得上天唔公平嘅係，清流步有美貌之外，身材仲凹凸有致，心口上掛住一對飽滿堅挺嘅F奶，而且大得嚟仲質感天然，睇落完全唔覺得係經過後天加工，相信女士們對佢一定又羨慕又妒忌喇！

做老本行 而清流步愈來愈多人認識，全靠一隻電子遊戲，呢隻就係《人中之龍7外傳》喇！點解？原因係步妹早前透過選拔活動，成功被挑選為遊戲演出，當中佢會扮演遊戲中嘅陪酒小姐，同玩家控制嘅男主角進行各種互動。由於步妹美艷迷人，令唔少玩家喺遊戲過程中深深被佢嘅魅力吸引，所以人氣愈來愈高喇！

其實，清流步今次可以話係做番老本行，因為佢本身就係大阪一間酒吧嘅陪酒小姐，難怪阿妹喺遊戲當中表現得如此熟手喇。人氣上升之後，佢索性做埋寫真女優，早前更推出首隻寫真DVD《清らかな愛》，而步妹仲表示希望未來可以做埋演員拍戲拍電影添！

社交網站 清流步經常喺社交網當中分享自己嘅生活點滴，同時亦會上載好多從事寫真工作時，拍下嘅性感照片畀大家睇，想滿足眼球嘅話，就要多啲Click入去欣賞喇！

Profile 年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-23-35

撰文：賢