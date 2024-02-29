洋媚女子：酒逢知己醉後同床

唔少愛情電影都會出現嘅橋段，講芳心寂寞嘅女主角喺酒吧邂逅陌生男子，繼而酒後亂性上床翻雲覆雨。正所謂橋唔怕舊，同樣情節放喺四仔玩得更加激情淫亂，令觀眾睇到咬牙切齒，好想加入戰團玩埋一份呀！

三人派對 唔想等，想要一嚟就直入正題？Onyx推出嘅《Lesbo Friends #3》必定啱晒你口味！由Nicde Sheridan、Brandi Wylde、Jasmine Black等靚偈脫星參演，故事講男主角喺酒吧遇到一對女同情侶，卻估唔到對方主動埋身，幾杯到肚之後，仲嚟個情慾三人行！可能有人會問點解呢對情侶會搵男人玩3P？廠方就話呢個並唔係重點，一男戰兩女嘅三人床上互動先至係最大賣點，仲話激戰連場兼水花四濺嘅情慾演出，必定睇到四仔迷興奮無比，紙巾都會用成盒咁話！

打開心鎖 喺酒吧派對上，出現一個樣靚身材正嘅索女，男士們會點做呢？想知下文嘅話，就要睇Slayed出品嘅《Explicit Acts #3》喇！搵來Freya Parker、Allie Nicole、Emily Willis等高顏值脫星演出，佢哋喺派對上一臉悶悶不樂，雖然有唔少男士埋身，但係佢哋都一一拒絕，只係芳心總有動情時，被面皮厚過犀牛皮嘅男子甜言蜜語攻勢下，佢哋嘅心鎖不但打開，就連胸圍扣都被解開埋，一場情慾大戰就咁展開。

回味往事 鍾意睇劇情類四仔嘅話，呢套由DORCEL製作嘅四仔《My Sex Chronicles》相信會令你滿意。呢間片廠最擅長拍浪漫劇情四仔，今次更搵嚟著名導演Anna Polina執導，唔單止製作質素有保證，加埋Chloe Duval、Janice Griffith、Tiffany Leiddi等多位演技同床技均精湛嘅脫星上陣，絕對係幕幕精彩！以倒敍法講出人妻Chloe Duval回想幾年前喺酒吧遇上型男，當晚兩人喺酒吧偷歡，之後再去酒店狂歡，可惜佢今日已物是人非，往事只能回味。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：酒後亂性又好，品酒調情也罷，每當四仔作品跟酒或酒吧扯上關係，就知道當中嘅情慾演出有幾激烈，而《Lesbo Friends #3》正係好例子。不過如果想睇劇情嘅話《My Sex Chronicles》係首選，仲拍得好有電影感添！

撰文：魂