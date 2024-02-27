今夜一丁：大嶋美久 最小巧H奶妹

印象中，大部分日本女仔嘅身形都比較細粒，身高唔夠5呎嘅例子比比皆是，睇落成個學生妹咁款，偏偏上圍一啲都唔細，甚至可以用巨乳嚟形容，好似今年23歲嘅寫真女優大嶋美久，就有一對飽滿堅挺嘅H奶！

廟細燈籠大 好多日本寫真迷都對童顏巨乳妹情有獨鍾，當中又以出身自「仮面女子」呢支地下偶像團體嘅天木純最為出名！心口有對天然I奶嘅純妹，唔止個樣生得可愛，而且身材嬌滴滴，身高只係得4呎11吋咋！不過，今日為大家介紹嘅大嶋美久，比起純妹更細粒，身高只有4呎9吋，同小六女生差唔多，之但係上圍相當豐滿，心口對H奶脹卜卜，名副其實係「廟細燈籠大」，加埋阿妹有一副可愛童顏，笑容仲要勁甜美，嗰陣青春氣息實在令好多男士暈其大浪！

好有上進心 大嶋美久喺2020年推出首隻寫真DVD，當時已得到唔少觀眾留意，仲獲封為「最小巧巨乳美少女」。除咗寫真女優呢個身份，美久亦係7人美少女組合BOCCHI嘅成員，喺團中屬於白色擔當，打歌服以白色為主，同佢嗰副天真面孔夾到爆。只要睇過阿妹嘅舞台演出，你會發現佢算係唱得又跳得，把聲嬌嗲之餘，仲好有穿透力。而為咗令自己嘅歌藝進步，阿妹好積極練習如何發聲，呢份上進心實在抵讚。另外，美久早前換咗一套黑色兔女郎裝，為某雜誌拍攝一輯色氣十足嘅寫真，似乎佢都好想喺寫真事業方面有所突破，作為觀眾，絕對支持！

大嶋美久

年齡：23歲

身高：4呎9吋

三圍：37H-23-34

社交網站 雖然大嶋美久忙於出席團隊活動，但冇因此而少咗拍寫真，反而愈忙愈活躍，登入其社交網，就可以睇到阿妹努力嘅成果。

撰文：賢