睇片學英文：情挑索女 有「鼻」而來

正常嚟講，值得男人冒險索油嘅女人，都可以歸入索女之列。至於點樣索油？有冇諗過真係用個鼻哥呢？除咗可以索到女方嘅體香，仲可以挑起女方嘅性慾添！既然係咁，今日就由個鼻（Nose）入手，分享吓相關嘅情慾話題吧！

Nose Fetishism 特殊癖好 戀物癖林林總總，有人鍾意絲襪，有人情迷內衣褲，更有所謂戀鼻癖「Nose Fetishism」！話說有呢種癖好嘅男女會對其他人嘅鼻樑、鼻孔，甚至鼻毛，產生異於常人嘅興奮感，繼而好想用手指或兵器插入對方鼻孔，亦會一邊觸摸對方嘅鼻哥，一邊透過自娛嚟獲得快感。不過，講到最騎呢嘅例子，莫過於有戀鼻癖男士會對住女伴嘅鼻孔發射，從而獲得滿足感。

A Nose It All 聞正私處 以手指或舌頭挑逗女伴嘅私處，相信唔少男士都試過，咁用個鼻嚟調情，你又試過未？據性學家指出，有一招調情玩法叫「A Nose It All」，男士先用鼻頭摩擦女伴私處，等對方春潮氾濫之際，再將個鼻深入蜜穴探索，好處係呢招對女性嚟講色味十足，亦夠晒新鮮感，但係大前提一定要喺事前洗白白私處，否則享受變難受，大家都無癮！

《Smell the Beef》 愈索愈興奮 喺愛情動作片入面，前戲不外乎手口並用，但凡事都有例外，呢套由Robert Hill Releasing Co.喺2018年推出嘅《Smell the Beef》，就話畀大家知，靠個鼻索吓索吓，一樣可以令伴侶嘅性慾飆升！片廠搵嚟Alison Star、Claudia Rossi、Crista Moore同Roxy Taggart主演，故事講述呢4位脫星因為對性失去興趣，走去請教專家，卻意外發現只要被男人喺身上聞嚟聞去，就會好興奮，於是各自搵唔同男人試驗，結果當然係皆大歡喜喇！由於影片主題另類，加埋一眾脫星勁好波，令作品獲得極佳口碑，仲喺2019年多個四仔頒獎禮上獲得多項提名添！

同場加映：K奶女優《全開鼻鈎》 鼻鈎係愉虐世界嘅常用道具，用嚟鈎住扮演奴隸一方嘅鼻哥，以增添情趣，而講到以鼻鈎為主題嘅AV，由BATSUGUN喺2021年推出嘅《全開鼻鈎》，可以話係代表作。呢套作品之所以咁具話題性，除咗主題特別之外，最大原因係由K奶女優華澄結愛孭飛！2016年以「佐倉愛結」之名出道嘅佢，主打癡女路線，當初只係一名肥妹仔，家陣已變身巨乳索女，而且戲路愈嚟愈有M味，好此道者絕對唔可以錯過。

撰文：魂