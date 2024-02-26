色日放送：扒手被生擒 獻身肉償

師傅教落做人唔好貪心，不過好多人就係因一時貪念繼而犯下盜竊罪行。而喺日本AV界當中如果手多多偷嘢，畀人捉到就更加大件事，因為佢哋要用肉體以抵償罪行，更畀人玩弄到花容失色，就好似呢幾部作品嘅男女主角咁喇！

樂在其中 片廠DAHLIA炮製嘅《我是一個變態的便利店兼職妻子》，講述蒼山愛奈結婚之後生活愈來愈枯燥，加上老公掛住工作冇時間陪佢，所以佢就去到一間便利店做兼職。點不知愛奈卻係監守自盜，居然偷取店內嘅貨品以尋求快感！所謂上得山多終遇虎，終於畀店長亮平發現兼責罵一番，更要愛奈以肉體抵償。起初愛奈都唔係幾情願，但係亮平嘅雄風強勁又大玩花式，令愛奈樂在其中，於是愈來愈鍾意返工，方便同亮平喺便利店鬼混！

替女贖罪 同樣由Madonna推出嘅《貞潔妻以身代替行竊女孩》當中，友田真希喺屋企煮煮吓飯收到電話，原來係囡囡美子喺店舖盜竊被人捉到，佢去到之後即刻向捉住美子嘅店員三郎道歉，仲話有咩事都由佢負責，跟住三郎就唔同佢客氣，又要剝光豬，又要吹奏一曲，真希為咗個女唯有一一接受。不過完事之後，卻唔係一筆勾銷，三郎繼續威脅真希獻身，而真希亦唔拒絕，原來佢一直備受老公冷落，有三郎滿足慾望，簡直係求之不得喇！

榨取快感 喺Madonna出品嘅《對這個膽怯的商店扒手非常感興趣》入面，木下凜凜子呢位美艷人妻係一間便利店嘅夜更店員，有一晚發現一名西裝骨骨嘅小鮮肉大雄鬼鬼祟祟，原來係賊仔偷嘢！凜凜子將佢當場捉住，並帶到店員休息室審問一番，而姣底嘅凜凜子對住大雄愈嚟愈嗒糖，於是要求對方剝衫，而凜凜子好快就騎上大雄身上瘋狂榨取快感。之後大雄又嚟到便利店，不過唔係偷嘢，而係想親近凜凜子，後來二人更加變成秘密情人，約埋一齊去開房尋歡！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：犯下罪行一定要承擔後果，喺今次介紹嘅「店舖盜竊系列」當中，就話畀大家知喺舖頭偷嘢嘅下場會係點喇！喺3部作品中，本仙最鍾意木下凜凜子主演嘅《對這個膽怯的商店扒手非常感興趣》，原因係凜凜子嘅女人味夠吸引，身材仲婀娜誘人，床上反應又夠晒肉緊，更重要係劇情講述小鮮肉做扒手被凜凜子捉到，繼而被佢百般玩弄，比起同類作品由女優做扒手嚟得別開生面又好睇！

撰文：賢