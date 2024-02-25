色日放送：偶像為搵銀 表演兼陪瞓

做明星偶像除咗要努力提升實力，分分鐘仲要犧牲色相，講緊嘅係日本AV界「偶像裏營業系列」嘅情節，當中班索女偶像為咗保住飯碗及搵銀，於是各出奇謀，主動獻身同班老細陪瞓，更加唔介意打真軍添！

有錢乜都得 於SOD推出嘅《完美偶像枕營業流出》當中，唯井真尋表面上就係一位人氣高企，而且形象健康嘅偶像，但係事實上並非如此，佢為咗鞏固自己嘅地位以及人氣，瞓身冧啲客戶同公司高層，只要對方一開聲，尋妹就會主動剝衫兼做足前戲，見時機成熟就移船就磡，瘋狂策騎起來，務求令對方開心又滿足。如果有闊佬粉絲想同佢作親密接觸亦一樣冇問題，只要肯畀錢，就算大玩4P都唔會拒絕。

色慾攝影會 喺無垢出品嘅《地下偶像裏營業亂交攝影會》入面，響乃詩係一位地下偶像，雖然樣子可愛又能歌善舞，但係要吸納大量粉絲唔係咁容易，為咗冧班粉絲「課金」以及提升人氣，詩妹決定舉辦一個提供特別服務嘅攝影會！佢擺出各種誘人姿勢，搞到班粉絲個個都慾火高漲，之後佢就開始為佢哋出火，仲話如果有人畀多啲錢同幫手催谷人氣，就可以打真軍，於是班粉絲個個都大破慳囊，出力滿足詩妹！

甘願被玩弄 由片廠Ideapocket製作嘅《服從的偶像》，講述桃乃木香奈靚女又活潑，為咗增進自己嘅歌藝舞藝，更加每日都努力進行訓練，但係佢好快就知道做一位人氣偶像，其實靠實力係唔足夠嘅！因為公司成班鹹濕佬高層見香奈有少少成績之後，就向佢作出威脅，話如果唔肯瞓身招呼老細，就唔會花資源幫佢宣傳，為咗保住自己嘅演藝事業，香奈惟有就範，老細要將佢百般玩弄亦要無奈接受。

撰文：賢