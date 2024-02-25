喜雙飛：氣質女神 「乳」出驚人

巨乳固然吸睛，如果加埋迷人氣質，魅力更係倍增！今日就搵來兩位巨乳氣質女神比併，佢哋分別係西班牙索女Olivia Casta以及泰國美人Sukanya Moey，睇吓邊個成為男士們心目中嘅No.1女神啦！

孖D魔力 歐洲嘅巨乳女神有唔少，而氣質過人嘅亦比比皆是，但好似呢位出生於西班牙馬德里，現在喺美國發展模特兒及網紅事業嘅Olivia Casta，無論外形及氣質都相當高質嘅性感尤物卻唔多見，尤其係心口嗰對天然DD奶，具有攝魄勾魂嘅魔力，簡直係男士們嘅夢幻級女神。

早喺大學時期，佢已經決定成為模特兒界一員，故此當佢喺美國大學畢業後，便毅然返回西班牙發展模特兒事業。憑住亮麗外形及火辣身材，好快喺模界打響名堂，先後為多本著名時尚雜誌拍攝寫真，而為咗令事業更上一層樓，佢回到美國發展，並喺2021年經營社交帳號，憑住大量誘人福利照而極速爆紅。

Olivia Casta

出生地：西班牙

身高：172cm

三圍：35DD-24-34

火辣心動 講到泰國嘅迷人女神真係多不勝數，其中就有呢位出生於曼谷嘅Sukanya Moey，佢眼大嘴細皮膚白，嬌俏可人長秀髮，前凸後趷身材辣，稍為展露乳溝已經誘人無比，加埋嬌嗲嘅表情，試問男士點可能唔為之心動呢？

早喺2017年投身模特兒界嘅佢，憑住迷人樣貌及索爆身材而備受注目，人氣亦不斷飆升，喺短短時間內佢嘅IG已經有超過30萬粉絲，亦因為咁，佢食住個勢踩入埋網紅界。可惜後來因為換經理人公司等問題而導致停用，雖然佢之後重新開設IG帳戶，但係已經流失咗好多粉絲，幸好佢嘅Facebook能夠力保不失，人氣仍然超勁！及後佢更開設埋收費頻道，實行盡情吸金，而為咗回饋粉絲嘅支持，佢嘅演出更加火辣同誘惑無比，務求將最性感嘅魅力，喺大家眼前展現出嚟。

Sukanya Moey

出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：35F-23-35

第1回合：鬥巨乳 從Cup數方面嚟睇嘅話，Sukanya Moey嘅35F車頭燈，比35DD嘅Olivia Casta大一Cup。不過後者嘅Cup數其實係美規，而前者則係以日規嘅計算方式，所以Cup數上有啲出入，但目測應該係兩女嘅乳勢一樣咁勁！

第2回合：鬥魅力 兩位女神都係氣質過人，來自西班牙嘅Olivia Casta，憑住一身陽光氣息，深得男士嘅歡心，加上性感嘅比堅尼，確係魅力過人。不過泰國代表Sukanya Moey女人味十足，加埋一對勾魂電眼更係吸引，令人愈睇愈心郁。

第3回合：鬥人氣 做模特兒同網紅，人氣相當重要，因為人氣高自然吸金力強，Olivia Casta嘅IG擁有超過308萬粉絲，至於Sukanya Moey兩個社交帳號合共只有50萬粉絲，真係輸足幾條街囉！

Report：難分高下 西班牙女郎Olivia Casta近年嘅性感寫真，唔單止尺度愈嚟愈大，甚至係挑戰底線，做佢嘅粉絲真係有眼福。而嚟自泰國嘅Sukanya Moey不但外形吸睛，寫真更係誘人無比，難怪人氣愈嚟愈勁，所以呢場氣質女神比併實在係難分高下。

撰文：魂